لندن : أدخل لاعب وسط منتخب إنكلترا لكرة القدم السابق بول غاسكوين (58 عاما) إلى المستشفى حيث يتعافى من وعكة صحية تعرض لها في منزله الجمعة.

ونُقل غاسكوين إلى المستشفى من طرف سائقه ومساعده الشخصي ستيف فوستر الذي وجده شبه فاقد للوعي في منزله الواقع في دورست في جنوب غرب إنكلترا.

وقال فوستر لصحيفة "ذا صن" البريطانية: "بول في المستشفى، وهو أفضل مكان ممكن له في الوقت الحالي"، مضيفا أنّ صديقه "يشكر الجميع على الدعم الذي تلقاه" منذ دخوله المستشفى.

وأُدخل غاسكوين الذي سبق له الدفاع عن ألوان أندية عدة أبرزها نيوكاسل وتوتنهام ولاتسيو الإيطالي وغلاسكو رينجرز الاسكتلندي، إلى العناية المركزة بعد انهياره الجمعة، قبل نقله إلى وحدة أخرى إثر استقرار حالته.

ويعاني متوسط الميدان السابق المعروف بـ"غازا" من إدمان على الكحول والاكتئاب منذ أعوام طويلة، إضافة إلى تضاعُف مشكلاته الصحية في السنوات الأخيرة.

وصرّح غاسكوين في 2020 أن حياته تغيّرت بعد خياطة حبوب ضد إدمان الكحول على معدته، لكنه اعترف في العام الماضي أنه يعاني من "إدمان للكحول يُسبّب الحزن" ويعيش لدى وكيل أعماله.