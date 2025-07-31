ميونيخ (ألمانيا) : صرّح اللاعب الدولي الكولومبي لويس دياس أن زميله السابق في نادي ليفربول الإنكليزي لكرة القدم، الألماني فلوريان فيرتس، أخبره أنه "سيستمتع" بالانتقال إلى بطل "بوندسليغا" بايرن ميونيخ، وذلك خلال تقديمه لاعبا جديدا في صفوف النادي البافاري الخميس.

وذكرت تقارير أن النادي الألماني دفع مبلغا قد يصل إلى 75 مليون يورو (86.5 مليون دولار) للحصول على خدمات البالغ 28 عاما بعقد يمتد حتى 2029.

والتحق فيرتس بـ"الحمر" قادما من باير ليفركوزن في حزيران/يونيو، على الرغم من ارتباط اسمه بشكل كبير بالانتقال إلى بطل ألمانيا 34 مرة.

ولم يمض دياس سوى بضعة أسابيع إلى جانب الدولي الألماني في ليفربول، لكنه كشف أن نصيحة فيرتس شجعته على الانتقال إلى الدوري الألماني.

وقال الكولومبي الخميس "تحدثت مع فلوريان عدة مرات، وأخبرني أن الدوري الألماني قوي للغاية ويشبه الدوري الإنكليزي المعتمد على القوة البدنية، كما أن الملاعب ممتلئة دائما".

وأضاف "قال إنني سأستمتع بالأمر. تمنى لي التوفيق. أشكره على ذلك".

وبات دياس ثالث أغلى صفقة في تاريخ ناديه الجديد بعد قائد منتخب إنكلترا هاري كاين الذي تعاقد معه من توتنهام مقابل 108.74 مليون دولار في 2023، والفرنسي لوكاس هرنانديز الذي تعاقد معه من أتلتيكو مدريد الإسباني مقابل 91.57 مليون دولار في 2019.

لكنه قال إنه غير قلق بشأن الضغط الذي سيسببه سعره "لا أستطيع الجزم إن كنت أستحق 70 مليونا. أريد فقط الاستقرار هنا في أسرع وقت ممكن. هذا هو الأهم".

وتُوّج الكولومبي بلقب الدوري وكأس الاتحاد الإنكليزيين، إضافة إلى كأس الرابطة في مناسبتين، خلال ثلاث سنوات ونصف قضاها في أنفيلد.