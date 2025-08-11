لندن : وافق الجناح الدولي الإنكليزي جاك غريليش على الالتحاق بنادي إيفرتون لكرة القدم على سبيل الإعارة لموسم واحد قادما من مانشستر سيتي، وفقا لتقارير صحافية الإثنين.

وخرج غريليش من حسابات المدرب الإسباني لسيتي جوزيب غوارديولا الموسم الماضي، إذ لم يشارك أساسيا سوى في سبع مباريات فقط في الدوري المحلي.

واستُبعد لاحقا من تشكيلة بطل إنكلترا 10 مرات المشاركة في مونديال الأندية الأخير في الولايات المتحدة، وسط تكهنات بمغادرته ملعب "الاتحاد".

وأبرم إيفرتون صفقة البالغ من العمر 29 عاما والذي يتقاضى 402 ألف دولار أسبوعيا بحسب التقارير، وذلك قبل انطلاق الموسم الجديد من الدوري الإنكليزي حيث يستهل الفريق مشواره بمواجهة ليدز يونايتد في 18 آب/أغسطس.

والتحق الدولي الإنكليزي بسيتي قادما من أستون فيلا في 2021 بصفقة بريطانية قياسية وقتذاك بلغت 134 مليون دولار.

وتُوّج معه بلقب الدوري ثلاث مرات، دوري أبطال أوروبا وكأس إنكلترا، لكن مستواه تراجع بشكل ملحوظ منذ أن لعب دورا رئيسا في إحراز الثلاثية في موسم 2023.

ونادرا ما اعتمد غوارديولا على غريليش بشكل أساسي الموسم الماضي على الرغم من معاناة سيتي، علما أنه كان بديلا في الخسارة المفاجئة في نهائي الكأس أمام كريستال بالاس.

وإذا اجتاز غريليش الفحص الطبي بنجاح وأتمّ انتقاله إلى إيفرتون، فستتاح أمامه فرصة إعادة إحياء مسيرته المتعثرة، وربّما يُعاد استدعاؤه إلى تشكيلة منتخب إنكلترا في كأس العالم العام المقبل وذلك بعد نحو عامين من استبعاده من تشكيلة "الأسود الثلاثة" في كأس أوروبا 2024.

وغادر إيفرتون مؤخرا ملعب "غوديسون بارك" للانتقال إلى ملعبه الجديد "هيل ديكينسون ستاديوم" قبل بداية الموسم، ومن المتوقع أن يلعب غريليش دور البطولة في هذا الملعب الفخم.