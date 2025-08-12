سينسيناتي (الولايات المتحدة) : بلغت الأميركية كوكو غوف المصنفة ثانية عالميا ثمن نهائي دورة سينسيناتي الأميركية الألف نقطة في كرة المضرب الثلاثاء، مستفيدة من انسحاب منافستها الأوكرانية دايانا ياستريمسكا (32) بسبب المرض.

وتواجه غوف (21 عاما) المتوجة باللقب عام 2023، في الدور المقبل، الفائزة بين اللاتفية يلينا أوستابينكو والإيطالية لوتشيا برونزيتي.

وكرّست غوف تفوّقها على ياستريمسكا بعدما كانت تخطتها في المواجهات الأربع الماضية، من بينها اثنتين هذا العام في ويمبلدون ومدريد.

وتأهلت التشيكية باربورا كرايتشيكوفا المتوجة ببطولة ويمبلدون 2024 ورولان غاروس 2021، على حساب الأميركية إيفا يوفيتش 6 4، 3 6 و6 2،

وتلاقي كرايتشيكوفا في ثمن النهائي الإيطالية جازمين باوليني التاسعة التي حسمت مباراتها أمام الأميركية أشلين كروغر 7 6 (7/2) و6 1.

وواجهت الإيطالية مقاومة شرسة من الأميركية في المجموعة الأولى التي استمرت ساعة وثماني دقائق وكسرت خلالها كل لاعبة إرسال منافستها مرتين، قبل الاحتكام إلى شوط فاصل (تاي برايك) حسمته باوليني 7/2.

وانهارت كروغر في المجموعة الثانية، فلم تنجح بالحفاظ على إرسالها سوى مرة واحدة في الشوط الثاني 1 1، قبل خسارة الأشواط الخمسة التالية 1 6 في 30 دقيقة فقط.

وتخطّت الألمانية إيلا سيدل منافستها الأميركية ماكارتني كيسلر 6 4، 2 6 و7 6 (8/6)، ضاربة موعدا في ثمن النهائي مع الفائزة بين التشيكية كارولينا موخوفا والفرنسية فارفارا غراتشيفا.

ولدى الرجال، قلب الروسي أندري روبليف الحادي عشر تأخره أمام الأسترالي أليكسي بوبيرين التاسع عشر إلى فوز 6 7 (5/7) و7 6 (7/5) و7 5 بعد مباراة طويلة استمرت ثلاث ساعات و28 دقيقة.

وتبادل اللاعبان كسر الإرسال في الشوطين الثاني والثالث من المجموعة الأولى التي حسمها بوبيرين بعد الاحتكام إلى شوط فاصل 7 5.

وسنحت أمام روبليف ثلاث فرص للكسر في الشوطين الأول والحادي عشر من المجموعة الثانية، لكنه لم ينجح في ترجمة أي منها، فاحتكم اللاعبان مجددا إلى شوط فاصل كانت الكلمة الأخيرة فيه هذه المرة للروسي 7 5.

وبلغ التنافس أشده في المجموعة الثالثة التي امتدت إلى ساعة و23 دقيقة وشهدت تسع فرص للكسر توزعت بين اللاعبين بواقع خمس للأسترالي وأربع للروسي، فنجح روبليف في ترجمة أهمها في الشوط الثاني عشر حاسما الشوط والمباراة 7 5.