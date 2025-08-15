ميامي : بات النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي جاهزا للعودة الى صفوف انتر ميامي عشية سلسلة مباريات مهمة يستهلها أمام لوس أنجليس غالاكسي في الدوري الأميركي لكرة القدم (أم أل أس)، وفقا لما أعلنه مواطنه خافيير ماسشيرانو مدرب الفريق.

وينتظر إنتر ميامي سلسلة مباريات بارزة يبدأها بمواجهة غالاكسي قبل أن يلتقي تيغريس المكسيكي الأربعاء في ربع نهائي كأس الرابطتين.

وأوضح ماسشيرانو للمراسلين الجمعة قبل التمارين "ليو يؤدي بشكل جيد".

وأضاف "إنه يتدرب مع الفريق منذ الأربعاء. إلا في حال حصول أمر غريب خلال تمارين اليوم، نعتقد أنه سيكون جاهزا لمباراة الغد".

وعانى ميسي الفائز بالكرة الذهبية ثماني مرات والمتوّج بمونديال قطر 2022 من "مشكلة عضلية صغيرة" في أعلى ساقه اليمنى، في الدقيقة الحادية عشرة من مواجهة انتر امام نيكاكسا ضمن كأس الرابطتين في الثاني من آب/أغسطس الحالي.

ويأمل انتر أن تكون عودة الأرجنتيني بمثابة دفعة كبيرة له من أجل تعويض خسارته القاسية امام أورلاندو سيتي 1 4 الأسبوع الماضي.

وتراجع الفريق الى المركز السادس في المنطقة الشرقية ضمن الدوري الأميركي برصيد 42 نقطة بفارق تسع نقاط عن فيلادلفيا المتصدر لكنه يملك ثلاث مباريات أقل.