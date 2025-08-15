ليفربول : كرّم ليفربول بطل الدوري الإنكليزي لكرة القدم، ذكرى لاعبه البرتغالي الراحل ديوغو جوتا قبل انطلاق المباراة الافتتاحية للدوري أمام بورنموث على ملعب أنفيلد الجمعة.

وتوفي جوتا، الأب لثلاثة أطفال، إلى جانب شقيقه أندريه سيلفا في الثالث من تموز/يوليو بعد أن انحرفت سيارتهما لامبورغيني عن الطريق واشتعلت فيها النيران في شمال إسبانيا.

وكان الشاب البالغ 28 عاما، تزوّج من شريكته روت كاردوسو قبل 11 يوما من الحادث.

ورُفعت لافتة كبيرة في الملعب كُتب عليها "روت، دينيس، دوارتي، مافالدا (أسرة ديوغو جوتا)، أنفيلد سيبقى بيتكم دائما. لن تسيروا وحدكم أبدا".

ووقف اللاعبون من الفريقين دقيقة صمت قبل انطلاق المباراة، ورفع المشجعون لوحة فسيفسائية عملاقة تحمل الأحرف الأولى من اسم جوتا وسيلفا، الذي كان هو الآخر لاعب كرة قدم، وأرقام قمصانهما داخل علم البرتغال.

وسبق أن أعلن ليفربول تعليق القميص رقم 20 الذي ارتداه جوتا.

ستتم طباعة عبارة "20 إلى الأبد" على قمصان وسترات المباريات الخاصة بفريق ليفربول حتى نهاية الموسم.

وقال الهولندي أرنه سلوت مدرب ليفربول في كلمته ببرنامج المباراة "التكريمات التي قُدمت في مختلف أنحاء عالم كرة القدم، وخاصة داخل مجتمع ليفربول، كانت مميزة جدا، وأعلم أننا الليلة سنجتمع مجددا لتكريمهم مرة أخرى".

وأضاف "أعتقد أن زوجة ديوغو، أولادهم وعائلته سيكونون حاضرين، ومن المهم كناد أن نُظهر أنهم سيحظون دائما بحبّنا ودعمنا في ظل مواجهتهم هذه المأساة. نحن هنا من أجلهم دائما".

ولعب جوتا لخمسة أعوام بقميص ليفربول بعد انضمامه إلى النادي في 2020 قادما من ولفرهامبتون.