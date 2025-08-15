لندن : عزّز ليفربول حامل لقب الدوري الإنكليزي لكرة القدم، صفوفه الجمعة بالمدافع الإيطالي الشاب جوفاني ليوني قادما من بارما، بصفقة قيمتها 35 مليون دولار.

ووافق ليوني الذي يلعب مع منتخب إيطاليا تحت 19 عاما، على عقد لمدة ستة أعوام مع الـ"ريدز"، لكن توقيعه يخضع للموافقة الدولية وتصريح العمل.

ومن المتوقع أن يكون ليوني حاضرا في ملعب أنفيلد لمتابعة المباراة الافتتاحية في الدوري الإنكليزي الممتاز بين ليفربول وبورنموث الجمعة.

وسينضم الشاب البالغ 18 عاما إلى صفوف المدرب الهولندي أرنه سلوت فور انتهاء معاملاته حتى يشغل المكان الذي تركه جاريل كوانساه المنتقل إلى باير ليفركوزن الألماني.

قال ليوني "من المستحيل قول لا لهذا النادي".

وأضاف "أنا سعيد جدا لوجودي هنا. إنه شعور رائع حقا، ويشرفني أن أكون هنا"، متابعا "إنه لشرف كبير لي. عندما رأيت هذا (الاهتمام من ليفربول) قلت +واو، هذا أمر جنوني+".

في عام 2023، وبعد ظهوره الأول مع بادوفا، قال ليوني إنه كان "مستلهما" من الهولندي فيرجيل فان دايك، والآن بات أمامه فرصة للتعلم مباشرة من قائد ليفربول عن قرب.

ويُعد الفرنسي إبراهيما كوناتيه الشريك الأساسي لفان دايك في قلب دفاع ليفربول، بينما سيتنافس ليوني مع جو غوميز الذي كثيرا ما يعاني من الإصابات، على دور البديل الأول لثنائي قلب الدفاع.

وأنفق ليفربول نحو 270 مليون جنيه استرليني للتعاقد مع الألماني فلوريان فيرتس، الفرنسي هوغو إيكيتيكيه، الهولندي جيريمي فريمبونغ والمجري ميلوش كيركيز، لتعزيز صفوفه بعد تتويجه بلقب الدوري المحلي الموسم الماضي للمرة العشرين، معادلا الرقم القياسي لغريمه مانشستر يونايتد.