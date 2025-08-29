لندن : تعاقد وست هام يونايتد الإنكليزي لكرة القدم مع لاعب خط الوسط الشاب البرتغالي ماتيوش فرنانديش قادما من ساوثمبتون من المستوى الثاني (تشامبيونشيب)، وفقا لما أعلن النادي اللندني الجمعة.

ووقّع اللاعب البالغ 21 عاما عقدا لمدة خمس سنوات مع وست هام المتعثر، في صفقة بلغت قيمتها أكثر من 54 مليون دولار.

ويحتل وست هام، الذي سيواجه نوتنغهام فورست على ملعب سيتي غراوند الأحد، قاع جدول الترتيب بعد خسارتين أمام سندرلاند 0 3 وتشلسي 1 5.

كما خرج وست هام من الدور الثاني من مسابقة كأس الرابطة في وقت سابق من هذا الأسبوع بعدما فرّط في تقدمه بهدفين أمام وولفرهامبتون ليخرج خاسرا 2 3.

قال فرنانديش الذي خاض تجربة صعبة في الدوري الإنكليزي الممتاز الموسم الماضي انتهت بهبوط ساوثمبتون إلى المستوى الثاني بعد احتلاله للمركز الأخير برصيد 12 نقطة "أنا سعيد جدا بوجودي هنا، ومتحمس جدا للعب مع وست هام".

وأضاف الدولي ما دون 21 عاما "هي خطوة كبيرة بالنسبة لي. إنه نادٍ كبير وضخم. المشروع، الملعب، المدينة، كل شيء".

وتابع "أريد أن أحاول لعب كرة القدم وأن أستمتع بها، ليس فقط بالركض ومحاولة التسجيل، بل أن ألعب كرة قدم جيدة. الأهم هو أن أقدم كل ما لديّ كل يوم".

وضمن سياق متصل، أضاف غراهام بوتر مدرب وست هام الذي يرزح تحت ضغوط شديدة "ماتيوش لاعب شاب حقق تقدما ملحوظا في بداية مسيرته، ويسعدنا التعاقد معه".

وأردف "اكتسب خبرة قيّمة في الدوري الإنكليزي الممتاز العام الماضي مع ساوثمبتون، وهو لاعب نشعر أنه قادر على مساعدتنا في تطوير الفريق والاندماج مع ما نسعى إلى بنائه وتطويره في النادي".