باريس : بعد الحُكم عليه بالهبوط قبل شهرين ثم نجاحه في قلب القرار من خلال نجاح طلب الاستئناف الذي تقدم به، خرج ليون من أكثر فتراته اضطرابا في تاريخه الحديث ببعض الأسباب للتفاؤل بعد بدايته القوية خلال الموسم الجديد في الدوري الفرنسي لكرة القدم.

يستضيف فريق المدرب البرتغالي باولو فونسيكا نظيره مرسيليا الأحد في موقعة أصبحت أحد أكثر مباريات الـ "ليغ1" إثارة.

ويدخل ليون اللقاء منتشيا بتحقيقه انتصارين متتاليين مطلع الموسم.

بدا هذا السيناريو مستبعدا أواخر حزيران/يونيو عندما هبط بطل فرنسا سبع مرات، المثقّل بالديون الضخمة، إلى الدرجة الثانية بسبب وضعه المالي. لكن هذا القرار أُلغي بالاستئناف، بينما تنحى مالك النادي رجل الاعمال الأميركي جون تكستور جانبا، مما أفسح المجال أمام النادي لبناء فريق جديد.

أضعفت الحاجة إلى بيع اللاعبين وخفض فاتورة الأجور تشكيلة ليون، فغادر الموهبة الرائعة ريان شرقي إلى مانشستر سيتي الانكليزي مقابل 36.5 مليون يورو (41 مليون دولار). لحق به حارس المرمى البرازيلي لوكاس بيري إلى ليدز يونايتد، بينما انتقل المهاجم والقائد الأسطوري ألكسندر لاكازيت إلى نيوم السعودي بعد انتهاء عقده.

مورتون أبرز الوافدين

الصفقات الجديدة ليست بالمستوى ذاته، حيث كان لاعب الوسط الشاب الانكليزي تايلر مورتون أبرز اللاعبين الوافدين من ليفربول، وسرعان ما تألق البالغ من العمر 22 عاما خلال فوز ليون على كل من لنس 1 0 ومتز 3 0، بينما ترك الثنائي التشيكي بافل سولك وآدم كارابيك بصمة مبكرة، ومن المتوقع أن يصبح السلوفاكي دومينيك غريف الحارس الأساسي الجديد.

تُعدّ البداية القوية لفريق ليون أكثر إثارة للإعجاب بسبب إيقاف المدرب فونسيكا عن العمل حتى نهاية تشرين الثاني/نوفمبر بعد مشادة مع أحد الحكام في آذار/مارس الماضي.

قال قائد الفريق المخضرم كورنتان توليسو "مررنا بصيف صعب، لكننا اظهرنا تضامنا كبيرا، والآن نُكافأ".

لا يزال ليون يمتلك فريقا قويا، ربما قويا بما يكفي لتحسين أدائه مقارنة بالموسم الماضي عندما احتل المركز السادس ووصل إلى ربع نهائي الدوري الأوروبي.

لكن ليون دخل الأسبوع الأخير قبل إغلاق سوق الانتقالات الاثنين المقبل غير متأكد مما إذا كان المزيد من اللاعبين سيغادرون، وأبرزهم المهاجم الجورجي جورج ميكوتادزي والجناح البلجيكي الشاب ماليك فوفانا.

يُعدّ الأخير أهم أصول ليون، وسيُسهم بيعه في تخفيف ديون النادي، ولكنه سيُضعف فريق فونسيكا أكثر، حيث من المتوقع أن يحصل على قرابة 40 مليون يورو مقابل فوفانا في حال بيعه قبل نهاية فترة الانتقالات الاثنين.

وأضاف توليسو "سيكون من الجيد أن يبقى. نحن بحاجة إليه. إنه لاعب موهوب للغاية، ولا يزال بإمكانه التحسن".

وسيكون الاحتفاظ بالبلجيكي، الذي يرتبط بعقد حتى عام 2028، بمثابة دفعة قوية لليون ومدربه فونسيكا، كما سيكون الفوز الثالث في نفس العدد من المباريات هذا الموسم عندما يواجهون مرسيليا.

لاعب تحت المجهر

حقق المهاجم المخضرم أوليفييه جيرو عودة لافتة إلى وطنه منذ انضمامه إلى ليل. سجّل الهداف التاريخي لمنتخب فرنسا، في أول مباراة رسمية له مع ضد بريست في مباراة انتهت بالتعادل 3 3، ثم أحرز هدف الفوز في الوقت بدل الضائع ضد موناكو 1 0 الأحد الماضي، مسجلا هدفين في مباراتين.

سيبلغ جيرو، مهاجم أرسنال وتشلسي الانكليزيين وميلان الإيطالي السابق، والذي قضى العام الماضي في لوس أنجليس إف سي الاميركي، 39 عاما الشهر المقبل، ليُخالف بذلك التوقعات في دوري اشتهر بتنمية المواهب الشابة.

بعد 13 عاما من فوزه باللقب مع مونبلييه، عاد جيرو إلى فرنسا، ويعيش الآن نهاية مسيرته الكروية. ومع ذلك، يأمل في تسجيل الأهداف التي ستضمن لليل المنافسة على صدارة الدوري الفرنسي، والمؤشرات الأولية مُشجعة.

ويأمل باريس سان جرمان حامل اللقب وبطل أوروبا عندما يحلّ ضيفا على تولوز السبت، في الحفاظ على نظافة شباكه للمباراة الثالثة على التوالي في بداية موسم الدوري الفرنسي، وذلك لأول مرة منذ 10 سنوات.

وكان سان جرمان استهل حملة الدفاع عن لقبه بفوزه على نانت وأنجيه بالنتيجة ذاتها 1 0.