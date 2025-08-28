إيلاف من الرباط: كشف وليد الركراكي، مدرب المنتخب المغربي لكرة القدم، الخميس، عن قائمة "أسود الأطلس" لمواجهتي النيجر، يوم الجمعة 5 سبتمبر المقبل بالمجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله بمدينة الرباط؛ وزامبيا، ثلاثة أيام بعد ذلك، بمدينة لوساكا، وذلك ضمن التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026، التي ستقام في ملاعب الولايات المتحدة ، المكسيك، وكندا.

وضمت لائحة النخبة المغربية 27 لاعباً، ضمنهم ثلاثة من البطولة المحلية، مع تسجيل توجيه الدعوة لأول مرة لنائل العيناوي، لاعب أ. س. روما الإيطالي، وغياب سفيان رحيمي ونصير مزراوي وعبد الصمد الزلزولي للإصابة.

وضمت اللائحة في حراسة المرمى ياسين بونو ومنير المحمدي والمهدي الحرار؛ وفي خط الدفاع أشرف حكيمي وعمر الهيلالي ومحمد الشيبي وجواد الياميق وأشرف داري ونايف أكرد وآدم ماسينا وسفيان الكرواني ويوسف بلعماري؛ وفي خط الوسط عز الدين أوناحي وبلال الخنوس وإسماعيل الصيباري وأسامة العزوزي وسفيان أمرابط ونائل العيناوي وأسامة بنصغير؛ وفي خط الهجوم إبراهيم دياز وإلياس أخوماش ويوسف النصيري وأيوب الكعبي ومروان سنادي وحمزة إيغامان وشمس الدين الطالبي وأمين عدلي.



منتخب المغرب

ويحتاج المنتخب المغربي إلى نقطة واحدة من مواجهتيه للنيجر وزامبيا ليضمن تأهله إلى نهائيات كأس العالم 2026، التي ستقام في ملاعب الولايات المتحدة، المكسيك، وكندا.

يشار إلى اللجنة المنظمة للمباراة التي ستجمع بين المنتخب المغربي ونظيره منتخب النيجر، بالمجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله بمدينة الرباط، أعلنت أن جميع التذاكر المطروحة قد نفدت بالكامل. وبناء على ذلك، ستُجرى المباراة بشبابيك مغلقة ولن يتم بيع أي تذاكر إضافية.

وجددت اللجنة المنظمة شكرها العميق للجماهير على تفاعلها الكبير وإقبالها المتزايد على اقتناء تذاكر المباراة، لدعم المنتخب المغربي في هذه المواجهة المهمة ضمن فعاليات التصفيات الإفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026، خصوصا وأن المنتخب المغربي بات قريبا من التأهل لهذا الحدث العالمي للمرة الثالثة على التوالي والسابعة في تاريخه.

كما دعت اللجنة المنظمة كافة المشجعين إلى الالتزام بالتدابير التنظيمية لضمان سير المباراة في أفضل الظروف، بما يخدم مصلحة المنتخب الوطني وكرة القدم المغربية، ويعكس تطلعات المملكة التي تستعد لاستضافة العديد من التظاهرات الكروية الإفريقية والعالمية.

وتراوحت أسعار التذاكر بين 10 دولارات للدرجة الثالثة، و20 دولارا للدرجة الثانية، و30 دولارا للدرجة الأولى، و100 دولار لصالون الضيافة، و150 دولارا للمنصة الشرفية (الدرجة المميزة)، و200 دولار للمنصة الشرفية العليا (الدرجة الفاخرة)، وألفي دولار للمقصورات الخاصة (Skybox).

وشددت اللجنة المنظمة على أن كل تذكرة تخول لصاحبها مقعدًا مرقّمًا، في الملعب الذي تمت إعادة بنائه بالكامل في ظرف قياسي، استعدادا للاستحقاقات القارية والعالمية المقبلة.

