نيويورك : غُرّم الروسي دانييل مدفيديف 42.500 ألف دولار بعد انهياره وخروجه عن طوره الأحد إثر إقصائه من الدور الأول لبطولة الولايات المتحدة المفتوحة لكرة المضرب، وفقا لما أعلن المنظمون الخميس.

وتلقى مدفيديف المصنف 13 عالميا غرامة بقيمة 30 ألف دولار بسبب السلوك غير الرياضي، و12.500 ألف دولار بسبب تحطيمه مضربه.

ويعادل هذا المبلغ نحو 40 بالمئة من أصل 110.000 دولار كان مدفيديف قد حصل عليها لمشاركته في الدور الأول في فلاشينغ ميدوز.

وخسر مدفيديف أمام الفرنسي بنجامان بونزي بنتيجة 6 3، 7 5، 6 7 (5 7)، 0 6 و6 4 في 3 ساعات و45 دقيقة.

كانت اللحظة التي أشعلت الأحداث الدراماتيكية في نهاية المجموعة الثالثة عندما تقدم الفرنسي بمجموعتين نظيفتين ثم 5 4 في الثالثة والإرسال في حوزته لحسم المباراة بعد أن اخطأ في محاولته الأولى.

وعندما حاول تنفيذ إرساله الثاني، أوقف الحكم الرئيس غريغ ألنسوورث اللعب فجأة بعد دخول مصور إلى الملعب عن طريق الخطأ وقال متوجها الى المصور "ليس الآن، اخرج من الملعب من فضلك" قبل أن يمنح بونزي إرسالا أوليا جديدا بحجة "تأخير ناتج عن تدخل خارجي".

أثار ذلك رد فعل غاضب من مدفيديف الذي اندفع نحو الحكم متهما إياه بالسعي لإنهاء المباراة مبكرا. "هل أنت رجل؟ هل أنت رجل؟" سأل بطل فلاشينغ ميدوز عام 2021 ألنسوورث، قبل أن يصرخ في مذياع بجانب الملعب "يريد العودة إلى دياره يا رفاق. لا يحب التواجد هنا، فهو يتقاضى أجره بالمباراة، لا بالساعة". ثم التفت مدفيديف إلى جماهير ملعب لويس أرمسترونغ، ولوّح بذراعيه بحماس لتشجيعهم على التعبير عن استيائهم.

وبعد نهاية المباراة، توجه مدفيديف نحو مقعده وحطم مضربه بعنف من شدة الإحباط.

وكان أسطورة كرة المضرب الألمانية بوريس بيكر رأى أن مدفيديف يحتاح إلى "مساعدة احترافية"، مضيفا "نسمّي هذا انهيارا عاما".