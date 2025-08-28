لندن : قال المدرب البرتغالي لمانشستر يونايتد روبن أموريم غاضبا إن "شيئا ما يجب أن يتغيّر" في داخل الفريق، وذلك بعد الخسارة المحرجة أمام غريمسبي من الدرجة الرابعة في الدور الثاني من كأس الرابطة الإنكليزية لكرة القدم.

وفي ما يُعد هذا الخروج هو الأسوأ للفريق منذ رحيل المدرب الأسطوري "السير" الاسكتلندي أليكس فيرغوسون في نهاية موسم 2012 2013، ودّع يونايتد من إحدى مسابقات الكأس الإنكليزية أمام فريق من الدرجة الرابعة للمرة الأولى.

وبعد أن عوّض تأخره 0 2 مُعادلا النتيجة 2 2، خسر يونايتد بركلات الترجيح 12 11 الأربعاء.

وأنفق "الشياطين الحمر" حوالى 270 مليون دولار أميركي لتدعيم صفوفه بالثلاثي الكاميروني براين مبومو، البرازيلي ماتيوس كونيا والسلوفيني بنيامين شيشكو فقط.

وقال أموريم (40 عاما) لشبكة "بي بي سي" بعد المباراة في غريسمبي "ليس لديّ من إجابات إضافية. ليس لديّ أي شيء لقوله".

وأقرّ البرتغالي بأن الأداء أمام غريمسبي يدقّ جرس الإنذار معلقا "أعتقد أنّ شيئا ما يجب أن يتغيّر. أعتقد أن الفريق واللاعبين تحدثوا بشكل صارخ اليوم، الليلة الفريق الأفضل فاز، وهو كان الفريق الوحيد على أرض الملعب".

وأردف "الطريقة التي بدأنا بها المباراة من دون أي شراسة، كنا ضائعين تماما".

بدوره، قال مدافع يونايتد البرتغالي ديوغو دالوت إن الفريق افتقد للروح القتالية.

وأوضح "أعتقد أننا أعطيناهم المباراة، بكل وضوح، ومباشرة، تماما كما أرادوا".