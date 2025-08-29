لندن : اعتبر الإسباني ميكل أرتيتا مدرب أرسنال وصيف بطل الدوري الإنكليزي لكرة القدم، أن الإصابات المتكررة في أوتار الركبة لدى بوكايو ساكا "مصدر قلق كبير" بعد استبعاد الجناح الدولي لأسبوعين.

وتعرض اللاعب البالغ 23 عاما لإصابة في العضلة الخلفية للفخذ خلال فوز أرسنال على ليدز يونايتد 5 0 السبت.

سبق لساكا أن غاب لثلاثة أشهر ونصف في الموسم الماضي بعد عملية جراحية في كانون الأول/ديسمبر.

عاد من بعدها في نيسان/أبريل وخاض 13 مباراة، قبل أن يتعرض لإصابة جديدة هذه المرة في ركبته اليسرى في ثاني ظهور له هذا الموسم.

قال أرتيتا "لا يحتاج إلى جراحة، ليست (الإصابة) سيئة كما السابقة. شعر بشيء، لذا سيغيب لبضع أسابيع".

وأضاف "لكنها بلا شك مسألة مثيرة للقلق، خصوصا عندما نتحدث عن جناح ولاعب يدخل إلى تلك المنطقة كثيرا خلال مباراة كرة القدم، ويحتاج إلى تلك الانطلاقة، وذلك التغيير في الإيقاع والسرعة ليكون خطيرا بأقصى درجة ممكنة".

وأردف الإسباني "سنعلم أكثر حول أسباب ما حصل ونجعله أقوى. للأسف الإصابات هي جزء من مسيرة".

ومن الممكن أن يغيب سبعة لاعبين عن صفوف أرسنال في مواجهته مع البطل ليفربول الأحد ضمن المرحلة الثالثة من الدوري على ملعب أنفيلد.