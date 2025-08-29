باريس : كشف مدرب المنتخب الإسباني لكرة القدم لويس دي لا فوينتي الجمعة عن تشكيلته لمباراتيه أمام بلغاريا وتركيا في تصفيات كأس العالم 2026، وقد ضمت المدافع المخضرم داني كارفخال ولاعب الوسط ورودري بعد غياب لكل منهما دام فترة طويلة.

أصيب كارفاخال، الظهير الأيمن لريال مدريد، في تشرين الأول/أكتوبر 2024، بتمزق في رباطين ووتر في الركبة، وعاد في تموز/يوليو في الولايات المتحدة للمشاركة في النسخة الجديدة من مونديال الأندية.

من ناحيته ساهم لاعب الوسط رودي، الحائز مع مانشستر سيتي الانكليزي على جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم 2024، إلى جانب كارفخال في قيادة إسبانيا للفوز بكأس أوروبا 2024، لكنه غاب عن الملاعب منذ أيلول/سبتمبر من ذلك العام بعد إصابته بتمزق في الرباط الصليبي الأمامي، ولم يعد إلّا خلال كأس العالم للأندية هذا الصيف.

قال دي لا فوينتي عن عودة كارفخال ورودري "الأهم هو عودتهما إلينا بشغف كبير وسيقدمان لنا الكثير... هما الأفضل في العالم في مركزيهما".

وأضاف "نفكر جميعا في كأس العالم، لكن لدينا تصفيات صعبة للغاية. لقد تحدثت إليهما، إنهما يُقدمان أداء جيدا وهما يدركان الدور الذي يتوجب عليهما لعبه. هما عنصران مهمان بالنسبة لنا".

وسيتواجد اللاعبان في الرحلة إلى بلغاريا في 4 أيلول/سبتمبر، قبل مواجهة تركيا المضيفة في 7 منه ضمن المجموعة الخامسة التي تضم أيضا جورجيا.

ويتأهل المنتخب صاحب المركز الأول مباشرة إلى كأس العالم التي تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك الصيف المقبل.

كما استدعى دي لا فوينتي للمرة الأولى المهاجم الشاب ابن الـ 19 عاما خيسوس رودريغيس الذي تأسس في ريال بيتيس وانتقل إلى كومو الإيطالي هذا الصيف، للانضمام إلى المنتخب الذي خسر نهائي النسخة الماضية من دوري الأمم الأوروبية أمام البرتغال بركلات الترجيح 3 5 بعد التعادل 2 2 في الوقتين الأصلي والإضافي.

وضمت قائمة "لا روخا" أيضا العديد من لاعبي برشلونة أبرزهم لامين جمال وبيدري وفيرمين لوبيس الذي ارتبط اسمه بالرحيل عن العملاق الكاتالوني، في حين غاب حارسه الجديد جوان غارسيا.

في ما يلي قائمة المنتخب الإسباني:

حراس المرمى: أوناي سيمون (أتلتيك بلباو)، دافيد رايا (أرسنال الإنكليزي) وأليكس ريميريو (ريال سوسييداد)

المدافعون: داني كارفخال ودين هاوسن (ريال مدريد)، بيدرو بورو (توتنهام الإنكليزي)، داني فيفيان (أتلتيك بلباو)، باو كوبارسي (برشلونة)، روبان لو نورمان (أتلتيكو مدريد)، أليخاندرو غريمالدو (باير ليفركوزن الألماني) ومارك كوكوريا (تشلسي)

لاعبو الوسط: مارتين سوبيميندي (أرسنال)، رودري (مانشستر سيتي)، غافي وفيرمين لوبيس وبيدري غونزاليس وداني أولمو (برشلونة)، ميكل ميرينو (أرسنال) وفابيان رويس (باريس سان جرمان الفرنسي)