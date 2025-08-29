سيدني : تعتزم بطلة الماراثون الأولمبية الهولندية سيفان حسن عدم المشاركة في بطولة العالم لألعاب القوى المقرر اقامتها في طوكيو الشهر المقبل، مفضلة أن تكون جزءا من التاريخ من خلال المشاركة في ماراثون سيدني.

وستكون النجمة الهولندية في سباقات المسافات الطويلة المتعددة إحدى أبرز العداءات في ماراثون سيدني الأحد، والذي سيُقام للمرة الاولى كواحد من أبرز سباقات الماراثون العالمية الكبرى (وورلد ماراثون مايجرز)، من بين 6 منها لندن ونيويورك وبوسطن وبرلين.

وتحدثت حسن، المولودة في إثيوبيا، عن صعوبة التعافي خلال الفترة الزمنية القصيرة التي تفصل بين ماراثون سيدني وبطولة العالم في طوكيو التي تنطلق بعد أسبوعين.

قالت ابنة الـ 32 عاما "بعد أسبوعين أو ثلاثة أسابيع، لا أعرف حتى ما إذا كنت سأتعافى. كما هو الحال في اليومين الأولين، بالكاد أمشي بعد الماراثون".

وأضافت "كان قرارا صعبا بالنسبة لي لأني... لم أغب عن أي بطولة عالمية (منذ مشاركتها الاولى في عام 2015)".

وتابعت "لكنني أرغب بشدة في المشاركة في ماراثون سيدني، فهو أول ماراثون كبير (في أستراليا). من منا لا يرغب في المشاركة في أول ماراثون كبير؟".

تقام بطولة العالم لألعاب القوى في الفترة من 13 إلى 21 أيلول/سبتمبر.

فازت حسن بلقبي سباقي 5 آلاف متر و10 آلاف متر في أولمبياد طوكيو 2021، وحلت ثالثة في سباق 1500 م، لذا تحتفظ بذكريات جميلة عن العاصمة اليابانية.

أردفت قائلة "فكرت مليا في الأمر. فكرت مليا بما سأفعله، لكن قلبي كان يتمنى أن يكون في سيدني".

وستنضم إلى حسن، المرشحة للفوز بالمركز الأول، على خط البداية حاملة اللقب الإثيوبية ووركينيش إيديسا غورميسا والكينية بريجيد كوسغي الفائزة بخمسة القاب في سباقات الماراثون (شيكاغو 2018 و2019 ولندن 2019 و2020 وطوكيو 2021).