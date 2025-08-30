نيويورك : بلغت الأميركية كوكو غوف المصنفة الثالثة عالميا ثمن نهائي بطولة الولايات المتحدة المفتوحة، آخر البطولات الأربع الكبرى في كرة المضرب، بتغلبها السبت على البولندية ماغدالينا فريتش 6 3 و6 1.

ولم تجد الأميركية صعوبة باجتياز عقبة البولندية في ساعة و14 دقيقة فقط، فتقدمت سريعا في المجموعة الأولى 3 0، وذلك بفضل كسر الإرسال في الشوط الثاني، لكن فريتش ردّت الكسر في الشوط الخامس قبل الحفاظ على إرسالها في الشوط التالي 3 3.

واستردت غوف الأفضلية مجددا في الشوط الثامن بعدما حققت كسرا ثانيا للإرسال 5 3، في طريقها لحسم المجموعة الأولى 6 3.

وانهارت فريتش في المجموعة الثانية ولم تستطع مقاومة ومجاراة الصنفة الثالثة التي نجحت بحسمها 6 1 في 32 دقيقة فقط، مستفيدة من كسر الإرسال ثلاث مرات في الشوط الثالث 2 1 والخامس 4 1 والسابع 6 1.

وتواجه غوف في الدور المقبل الفائزة بين اليابانية ناومي أوساكا والروسية داريا كاساتكينا.

وعبرت التشيكية كارولينا موخوفا إلى الدور عينه من بوابة مواطنتها ليندا نوسكوفا 6 7 (7/5) و6 4 و6 2، على أن تواجه الفائزة بين الفرنسية ديان باري والأوكرانية مارتا كوستيوك.

ولدى الرجال، بلغ الإيطالي لورنتسو موزيتي العاشر الدور عينه بتخطيه مواطنه فلافيو كوبولي.

وحسم موزيتي المجموعتين الأوليين 6 3 و6 2 وكان متقدما في الثالثة 2 0 قبل انسحاب كوبولي.