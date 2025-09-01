برلين : انضم المهاجم النيجيري فيكتور بونيفايس إلى فيردير بريمن على سبيل الإعارة لموسم واحد قادما من باير ليفركوزن، بحسب ما أعلن الناديان الإثنين.

وقال مدرب بريمن، هورست شتيفن، في بيان "أنا واثق من أنه يمكن أن يكون عنصرا مهما جدا بالنسبة لنا هذا الموسم".

جاء التوقيع في اليوم الأخير من فترة الانتقالات بعد محاولات فاشلة عدّة لضمّ اللاعب البالغ من العمر 24 عاما.

وتلقى بونيفايس عرضا بقيمة 70 مليون يورو (81 مليون دولار أميركي) من نادي النصر السعودي في كانون الثاني/يناير الماضي، إلا أن الصفقة تعثرت عندما فضّل النادي السعودي ضمّ الكولومبي جون دوران من أستون فيلا الإنكليزي.

وفي آب/أغسطس، ارتبط اسم بونيفايس بالانتقال الى ميلان الإيطالي لكن الصفقة فشلت أيضا بعدما أفادت تقارير إعلامية عن سقوطه في الفحص الطبي، رغم التوصل الى إتفاق مع ليفركوزن.

لعب المهاجم دورا كبيرا في خط الهجوم، عندما ساعد ليفركوزن على تحقيق الثنائية في موسم 2023 2024 من دون خسارة أي مباراة، مسجلا 14 هدفا مع تسع تمريرات حاسمة في 23 مباراة بالدوري.