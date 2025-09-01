ميونيخ (ألمانيا) : عاود الظهير الكندي لبايرن ميونيخ الألماني ألفونسو ديفيس التمارين مع الكرة بعد خمسة أشهر من الغياب عن ملاعب كرة القدم بسبب إصابة تعرض لها مع منتخب بلاده، وذلك وفق ما أعلن النادي البافاري الإثنين.

وقال بايرن في بيان "في حين أن جزءا كبيرا من لاعبي بايرن سافر مع المنتخبات الوطنية خلال التوقف الدولي (النافذة الدولية المخصصة لتصفيات مونديال 2026)، تمكن ألفونسو ديفيس من معاودة التمارين مع الكرة الإثنين".

وتعرض ديفيس (24 عاما) لقطع في الرباط الصليبي الأمامي لركبته اليمنى في أواخر آذار/مارس الماضي خلال مباراة المركز الثالث لدوري أمم كونكاكاف ضد الولايات المتحدة (2 1) في إنغلوود (كاليفورنيا)، ما اضطر بايرن لاكمال الموسم من دون نجمه الكندي لكن ذلك لم يمنعه من استعادة لقب الدوري الألماني من باير ليفركوزن.

واستأنف ديفيس التمارين من دون كرة قبل شهر ومن المتوقع عودته إلى تشكيلة بايرن في نهاية تشرين الأول/أكتوبر.

واستعاد بايرن أيضا خدمات مدافع آخر بشخص الياباني هيروكي إيتو، الغائب عن الملاعب منذ آذار/مارس بسبب كسر في عظمة قدمه، إذ عاود التمارين الفردية الإثنين مع توقع عودته إلى الفريق في تشرين الثاني/نوفمبر.