لوس انجليس (الولايات المتحدة) : صعق سياتل ساوندرز منافسه في النهائي إنتر ميامي بقيادة نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي وفاز عليه 3 0 الأحد، ليظفر بلقب كأس الرابطتين الأميركية المكسيكية لكرة القدم في مباراة شابها شجار بسبب الأوروغوياني لويس سواريس.

وكان ميسي حامل الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم ثماني مرات، يُمنّي النفس بلقب ثان مع إنتر ميامي في المسابقة، بعد الأول في 2023 إثر قدومه من باريس سان جرمان الفرنسي، لكن ثلاثة أهداف سجلها أوسازي دي روساريو من غيانا (26) والسلفادوري ألكسندر رولدان (82 من ركلة جزاء) وبول روثروك (89) حرمته من ذلك.

وشهدت المباراة توترا في نهايتها حيث اضطر المسؤولون إلى التدخل لفض الاشتباك الذي أشعله سواريس قبل أن يبدأ سياتل احتفالاته بلقب كأس الدوريات الأول في تاريخه.

واندفع سواريس مهاجم برشلونة الإسباني السابق نحو لاعب وسط ساوندرز المكسيكي أوبيد فارغاس ليشعل سلسلة من المشاحنات، ظهر في إحداها عبر الكاميرات وهو يبصق باتجاه أحد مساعدي النادي المنافس.

وأصبح ساوندرز الذي تبلغ ميزانيته 16.7 مليون دولار مقابل 46.8 لإنتر ميامي، أول فريق من الدوري الأميركي (أم أل أس) يظفر بجميع الألقاب في أميركا الشمالية (الدوري مرتين، درع المشجعين، كأس الولايات المتحدة أربع مرات، وبطولة الكونكاكاف للأندية الأبطال).

وقال مدرب ساوندرز براين شميتزر "هذا إنجاز ضخم. جاء أمام أحد أفضل فرق الدوري، بل العالم، مع ميسي أفضل لاعب في العالم".