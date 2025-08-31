برلين : كان الغيني سيرهو غيراسي، هداف دوري أبطال أوروبا للموسم الماضي، على الموعد مجددا وقاد فريقه بوروسيا دورتموند لانتصاره الأول بتسجيله ثنائية في الفوز الكبير على ضيفه أونيون برلين 3 0 الأحد في المرحلة الثانية من الدوري الألماني لكرة القدم.

وبعدما سجل هدف التقدم في التعادل الافتتاحي خارج الديار ضد سانت باولي 3 3، ضرب غيراسي مجددا ومهد طريق الفوز أمام فريق المدرب الكرواتي نيكو كوفاتش بتسجيله الهدفين الأولين في الدقيقتين 44 بعد مجهود رائع من البرازيلي يان كوتو، و58 بعد تبادله الكرة مع ماكسيميليان باير، مؤكدا أنه قادر على تكرار إنجاز الموسم الماضي والذي سبقه حين سجل 28 هدفا في 28 مباراة في الدوري مع فريقه السابق شتوتغارت و21 في 30 مع دورتموند تواليا.

كما تألق غيراسي الموسم الماضي في دوري أبطال أوروبا حيث سجل 13 هدفا وتشارك صدارة الهدافين مع المهاجم البرازيلي لبرشلونة الإسباني رافينيا.

وحسم البديل فيليكس نميشا الفوز نهائيا والهزيمة الأولى لفريق العاصمة، بعد فوز افتتاحي على شتوتغارت 2 1، حين أضاف الهدف الثالث في الدقيقة 81 إثر ركلة ركنية فشل الدفاع في التعامل معها بالشكل المناسب.

وفرط فولفسبورغ بفوزه الثاني حين تلقى هدف التعادل 1 1 أمام ضيفه ماينتس في الوقت القاتل.

وافتتح فولفسبورغ مشواره في الدوري بفوز خارج الديار على هايدنهايم 3 1، وبدا في طريقه لفوز ثان تواليا حين تقدم على ضيفه من الدقيقة التاسعة بهدف للوافد الجديد آرون زينتر بمساعدة من الفرنسي أنتوني كاسي الذي حول الكرة بالخطأ في شباك فريقه، حتى الدقيقة 90 حين اهتزت شباكه بهدف التعادل الذي جاء من ركلة جزاء نفذها الأفغاني الأصل نادييم أميري بعد لمسة يد في المنطقة المحرمة على اليوناني كونستانتينوس كولييراكيس.