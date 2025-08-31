لندن : أكّد الهولندي ماتياس دي ليخت أن نجوم مانشستر يونايتد "يقفون خلف" مدربهم المترنّح البرتغالي روبن أموريم، مشددا على أن اللوم في البداية الكارثية للموسم في الدوري الإنكليزي لكرة القدم يقع على عاتق اللاعبين أنفسهم.

واحتاج فريق أموريم إلى ركلة جزاء في اللحظات الأخيرة سجلها البرتغالي برونو فرنانديش ليحقق فوزا صعبا على بيرنلي 3 2، بعدما فرّط مرّتين بتقدمه على ملعب أولد ترافورد السبت.

وجاء أول انتصار ليونايتد في ثلاث مباريات بالدوري هذا الموسم بعد أيام فقط من خسارة مذلة في الدور الثاني من كأس إنكلترا أمام فريق غريمسبي من الدرجة الرابعة.

اعترف أموريم بعد الخسارة في الكأس بأنه أحيانا يفكر في الاستقالة من تدريب يونايتد، وأنه كثيرا ما يكره لاعبيه.

ومع استمرار التكهنات حول مستقبل المدرب البرتغالي على الرغم من الفوز الصعب على بيرنلي، خرج دي ليخت ليؤكد دعمه له قائلا "أعتقد أن الشيء الوحيد الذي كان يهم هو الفوز. الجميع شاهد كيف لعبنا. نحن نعلم أنه كان بإمكاننا القيام بذلك بشكل أفضل لكن الفوز كان الأهم".

وعن سؤاله إذا كان يرغب في بقاء أموريم، أجاب "نعم بالطبع. كلاعب أنت مسؤول عن النتائج. الحديث دائما يكون عن المدرب، لكن أعتقد أننا كلاعبين نظرنا في أعين بعضنا البعض بعد مباراة غريمسبي وقلنا: +يا رفاق، الأداء هذا الأسبوع غير مقبول+".

وتابع مدافع بايرن ميونيخ الألماني السابق "سيكون من السيئ جدا القول إن الخطأ خطأ المدرب... المسؤولية تقع علينا نحن بالدرجة الأولى ونحن نعلم ذلك. لذلك نعم، نحن نقف خلفه وهو يقف خلفنا، وسنواصل على هذا النهج. أعتقد أن نتيجة اليوم (السبت) عززت هذا الشعور أكثر".

وظهر دي ليخت ظهر بكدمة سوداء تحت عينه جرّاء مباراة الأربعاء أمام غريمسبي التي انتهت بخسارة يونايتد بركلات الترجيح بعد عودته من تأخر بهدفين في الوقت الأصلي.

وأردف "لا أعتقد أن الحديث كان كثيرا بيننا بعد تلك المباراة لأن الأمر كان مؤلما جدا. الجميع يعرف الشعور الذي كان سائدا. وأعتقد أن كل من تابع من الخارج يدرك ذلك أيضا. لم يكن سهلا".

وأكمل "كنا محبطين جدا وخصوصا من أنفسنا. لذلك، الفوز اليوم كان العلاج الوحيد لتخفيف وقع هزيمة الأربعاء".

وعلى الرغم من الانتصار، بدا يونايتد بعيدا عن الانسجام أمام بيرنلي، مع دفاع مهمل وأخطاء من الحارس التركي ألتاي بايندير سمحت للضيوف بالعودة مرتين. لكن هدف فرنانديش أنقذ الفريق من انتقادات أشد قبل فترة التوقف الدولي.