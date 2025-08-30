لندن : تعاقد تشلسي السبت مع لاعب مانشستر يونايتد المستبعد أليخاندرو غارناتشو مقابل 54 مليون دولار أميركي.

ووقّع الدولي الأرجنتيني البالغ 21 عاما عقدا لمدة سبعة أعوام مع بطل العالم للأندية.

وتواجد غارناتشو في مدرجات ملعب ستامفورد بريدج لمتابعة اللقاء الذي فاز به "البلوز" على فولهام 2 0 في الدوري الإنكليزي السبت.

وقال غارناتشو "إنها لحظة مذهلة بالنسبة لعائلتي ولي بالانضمام إلى هذا النادي الرائع. لا أستطيع الانتظار حتى بداية المشوار".

وتابع "شاهدت كأس العالم للأندية، وأن أنضم إلى أبطال العالم هو أمر استثنائي نحن الفريق الأفضل في العالم! من المذهل أن أكون هنا وأنا سعيد جدا".

سجّل غارناتشو 26 هدفا في 144 مباراة بقميص يونايتد، من بينها في نهائي كأس إنكلترا أمام مانشستر سيتي في عام 2024.

لكنّ دور غارناتشو تراجع كثيرا تحت قيادة المدرب البرتغالي روبن أموريم، إذ استُبعد مع مجموعة صغيرة من اللاعبين على غرار البرازيلي أنتوني والإنكليزي جايدون سانشو، من تمارين الفريق الأول هذا الموسم.

ويرفع وصول غارناتشو مجموع ما أنفق تشلسي إلى 337.62 مليون دولار في سوق الانتقالات الحالي.

وعزّز النادي اللندني خط الهجوم بضمّ البرازيليين جواو بيدرو وإيستيفاو، ليام ديلاب، وجيمي غيتينز.

إلا أنّ إصابة ديلاب أمام فولهام في أوتار الركبة قد تعيق انتقال السنغالي نيكولاس جاكسون إلى بايرن ميونيخ الألماني على سبيل الإعارة.

وكان من المرتقب أن ينضم الدولي السنغالي إلى بطل ألمانيا، لكنّ تشلسي، ووفقا لتقارير إعلامية، طلب من جاكسون العودة إلى لندن مع بقاء البرازيلي بيدرو كخيار وحيد في مركز رأس الحربة.