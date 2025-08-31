سيدني : حطّمت بطلة الماراثون الأولمبية الهولندية سيفان حسن الرقم القياسي الأحد لتفوز بسباق تاريخي في ماراثون سيدني، فيما كرر الإثيوبي هايلي مريم كيروس الإنجاز نفسه في سباق الرجال.

وشهدت النسخة الأولى من السباق كجزء من "وورلد ماراثون مايجرز"، هيمنة مطلقة للهولندية المولودة في إثيوبيا، حيث أنهت السباق بزمن مذهل بلغ ساعتين و18 دقيقة و22 ثانية، متقدمة على الكينية بريجيد كوسغي، حاملة الرقم القياسي العالمي السابقة (2:18:56).

وحلّت الإثيوبية ووركنش إديسا غورمس ثالثة، وهي فازت العام الماضي برقم قياسي آنذاك، لكن رقمها قد تحطم بفارق ثلاث دقائق من قبل حسن.

وقالت حسن (32 عاماً) التي قررت عدم المشاركة في بطولة العالم لألعاب القوى المقررة في أيلول/سبتمبر بطوكيو مفضلة التركيز على سيدني، إنها كادت أن تخطئ في تقدير إيقاعها.

وأضافت "ضغطت بقوة وتعلمت درسا. كنت منهكة تماما في آخر 10 كيلومترات".

وتابعت "إنه أمر رائع، أنا ممتنة جدا. سعيدة للغاية بتحقيق الفوز مع رقم قياسي للمسار. هذا حدث تاريخي، أول ماراثون كبير في سيدني وأنا أول فائزة به".

وفي سباق الرجال، سجل كيروس بدوره رقما قياسيا جديدا بعبوره خط النهاية عند دار أوبرا سيدني بزمن 2:06:06، متقدما بـ10 ثوان على مواطنه أديسو غوبينا (20 عاما) الذي يُعتبر من نجوم المستقبل. وحلّ تيبيلو راماكونغوانا من ليسوتو ثالثا.

قال كيروس عن تحطيمه الرقم القياسي "نعم، كنت أتوقّع ذلك لأنني استعددت جيدا".