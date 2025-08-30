روما : منح لاعب الوسط الكاميروني أندري فرانك زامبو أنغيسا حامل اللقب نابولي، انتصارا مثيرا هو الثاني له تواليا في الدوري الإيطالي لكرة القدم، على كالياري 1 0 السبت ضمن المرحلة الثانية التي شهدت انتصارا ثانيا لروما أيضا على مضيفه بيزا بالنتيجة عينها.

وعلى الرغم من سيطرته على معظم فترات المباراة، فشل فريق المدرب أنتونيو كونتي بهزّ شباك ضيفه كالياري، منتظرا حتى الدقيقة الخامسة من الوقت بدل عن الضائع لتحقيق ذلك عن طريق أنغيسا.

واستغل أنغيسا كرة عرضية من الجهة اليسرى لعبها قلب الدفاع أليساندرو بونجورنو، فأودعها الكاميروني أرضية زاحفة إلى يسار إيليا كابريلي حارس الضيوف الذي تألق في الذود عن مرماه خلال المباراة (90+5).

ورفع نابولي رصيده بهذا الفوز إلى ست نقاط في المركز الأول موقتا، بفارق الأهداف عن كريمونيزي وروما في المركزين الثاني والثالث تواليا.

وقال أنغيسا في تصريح لمنصة دازون للبث التدفقي "كانت مباراة صعبة جدا ضد فريق يدافع بشكل ممتاز، لكننا لم نستسلم ويمكننا أن نكون راضين عن أنفسنا".

وقال كونتي الذي يأمل في الساعات القليلة المقبلة بالتعاقد مع المهاجم الدنماركي راسموس هويلوند من مانشستر يونايتد الإنكليزي "كانت هذه المباراة من النوع الذي يمكن أن نخسره، وكنت سأسعد بالتعادل. أظهرنا الصبر وروح الفريق، وهذا أمر إيجابي".

من جانبه، تابع روما بقيادة مدربه الجديد جان بييرو غاسبيريني تقديم عروضه القوية، محققا الفوز الثاني تواليا كذلك، على حساب مضيفه العائد إلى الأضواء بيزا.

وحمل هدف المباراة الوحيد توقيع الأرجنتيني ماتياس سوله (55).

في المقابل، أسقط بولونيا ضيفه كومو 1 0 السبت ضمن المرحلة عينها التي شهدت انقياد أتالانتا إلى تعادل ثان تواليا أمام بارما بهدف لمثله.

ويدين بولونيا بطل كأس إيطاليا الموسم الماضي، بتحقيق انتصاره الأول في الدوري بعد خسارته افتتاحا أمام روما (0 1)، لجناحه الدولي ريكاردو أورسوليني صاحب هدف الفوز في الدقيقة 59.

أما كومو بقيادة مدربه الإسباني سيسك فابريغاس، فتجرّع خسارته الأولى بعد فوزه افتتاحا على لاتسيو بهدفين نظيفين.

في المقابل، فشل أتالانتا ثالث الترتيب في الموسم الماضي، بتحقيق فوزه الأول في الدوري بقيادة مدربه الجديد الكرواتي إيفان يوريتش، بتعادله خارج أرضه أمام بارما 1 1، علما أنه كان قد تعادل افتتاحا على أرضه بالنتيجة عينها أمام الصاعد الجديد بيزا.

منح الكرواتي ماريو باشاليتش التقدم للضيوف (79)، لكن باتريك كوتروني سجّل التعادل لأصحاب الأرض في الدقيقة 85.