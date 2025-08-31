Zandvoort (هولندا) : عاد الأسترالي أوسكار بياستري بقوة بعد العطلة الصيفية التي امتدت لثلاثة أسابيع، واستفاد من انسحاب زميله في ماكلارين البريطاني لاندو نوريس للابتعاد مجددا في الصدارة، وذلك بعد فوزه بجائزة هولندا الكبرى، الجولة الخامسة عشرة من بطولة العالم للفورمولا واحد، الأحد على حلبة زاندفورت.

وشاهد بياستري الفارق الذي يفصله عن زميله في صدارة الترتيب العام يتقلص إلى 9 نقاط بعد فوز نوريس بثلاثة من السباقات الأربعة التي أقيمت قبل العطلة الصيفية، لكنه عاد ووسعه الأحد بعدما أنهى السباق الهولندي في الصدارة التي تمسك بها من البداية حتى النهاية، متقدما على بطل الأعوام الأربعة الماضية سائق ريد بول الهولندي ماكس فيرستابن وسائق آر بي الفرنسي إسحاق حجار الذي حقق أفضل نتيجة خلال موسمه الأول في الفئة الأولى.

وبانتصاره السابع للموسم والتاسع في مسيرته بعد سباق دخلت فيه سيارة الأمان ثلاث مرات نتيجة حادثين تسببا بخروج سائقي فيراري البريطاني لويس هاميلتون وابن موناكو شارل لوكلير وتوقف سيارة نوريس على المسار بعد عطل في المحرك، وسع بياستري الفارق الذي يفصله عن زميله البريطاني إلى 34 نقطة.