لندن : رفض المهاجم السنغالي نيكولاس جاكسون مغادرة ألمانيا على أمل إحياء انتقاله المُلغى من تشلسي إلى بايرن ميونيخ، بعدما أوقف النادي الإنكليزي الصفقة في اللحظات الأخيرة.

وكان جاكسون قد سافر إلى ميوينخ السبت لإتمام انتقاله لموسم واحد إلى بطل الدوري الألماني، قبل أن يُبلَّغ بأن الصفقة أُلغيت بسبب مشاكل الإصابات في تشلسي.

وأعلن تشلسي أن مهاجمه الجديد ليام ديلاب سيغيب حتى ثمانية أسابيع بعد تعرضه لإصابة في أوتار الركبة خلال الفوز على فولهام السبت، فيما يغيب أيضا المهاجم كول بالمر بسبب إصابة في الفخذ.

ومع رحيل الفرنسي كريستوفر نكونكو إلى ميلان الإيطالي هذا الأسبوع، كان المدرب الإيطالي إنتسو ماريسكا سيبقى مع المهاجم البرازيلي جواو بيدرو فقط كخيار هجومي وحيد في حال السماح لجاكسون بالرحيل.

وأكد المدير الرياضي لبايرن ماكس إيربل بعد الفوز على أوغسبورغ 3 2 السبت أن الصفقة ألغيت، مضيفا "أبلغنا تشلسي أنه يريد استعادة اللاعب بعد أن كنا قد اتفقنا بالأمس (الجمعة). الوضع الآن أن اللاعب هنا في ميونيخ، لكننا سنعيده".

لكن جاكسون (24 عاما) غضب من تغيير خطط تشلسي المفاجئ، ويُعتقد أنه رفض مغادرة ألمانيا الأحد بينما يعمل ممثلوه على حل الخلاف.

وشدّد وكيل أعماله ديو مانسي كامارا عبر وسائل التواصل الاجتماعي على أن اللاعب لن يعود إلى تشلسي قائلا "لن نعود. الطائرة لا تطير إلى الوراء: ميونيخ".

وذكرت تقارير أن تشلسي يدرس التعاقد مع لاعب سبورتينغ، الدنماركي كونراد هاردر قبل إغلاق سوق الانتقالات مساء الاثنين، وهو ما قد يفتح الطريق أمام انتقال جاكسون إلى بايرن في النهاية.

ويفضّل الـ"بلوز" بيع جاكسون بشكل نهائي بدلا من إحياء اتفاق الإعارة بحسب تقارير.

وكان قد تم التوصل لاتفاق في وقت سابق السبت على انتقال المهاجم السنغالي مقابل 13 مليون جنيه إسترليني (15 مليون يورو) كرسوم إعارة أولية، مع خيار لبايرن لجعل الصفقة دائمة مقابل 52 مليون جنيه إسترليني.

ومنذ انضمامه إلى تشلسي من فياريال الإسباني قبل عامين، عاش جاكسون فترة متقلبة مع الفريق، حيث تعرض لانتقادات واسعة بسبب لمسته الأخيرة غير المستقرة، ما أثّر على مسيرته في غرب لندن.