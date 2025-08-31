نيويورك : بلغت الأميركية جيسيكا بيغولا المصنفة رابعة عالميا ربع نهائي بطولة الولايات المتحدة المفتوحة، آخر البطولات الأربع الكبرى في كرة المضرب، بتغلّبها الأحد على مواطنتها آن لي 6 1 و6 2.

وحسمت وصيفة العام الماضي المباراة بسهولة تامة في 55 دقيقة فقط.

وفرضت بيغولا سيطرة مطلقة على المجموعة الأولى، ففازت في جميع أشواط إرسال منافستها الأربعة في الشوط الأول والثالث والخامس والسابع، مقابل كسر واحد تعرضت له في الشوط الرابع، في طريقها لحسمها 6 1 في 25 دقيقة فقط.

ونسجت المصنفة رابعة على المنوال عينه في المجموعة الثانية، فكسرت إرسال المصنفة 58 في الشوط الرابع 3 1، والثامن في طريقها لحسمها 6 2.

وتواجه بيغولا في ربع النهائي الفائزة بين التشيكية باربورا كرايتشيكوفا بطلة رولان غاروس 2021 وويمبلدون 2024 والأميركية الأخرى تايلور تاونسند.

وقالت الباحثة عن لقبها الأول في الغراند سلام "لعبت ضدها في رولان غاروس هذا العام وخضنا مجموعتين صعبتين"، مضيفة "عندما تُحسّن إرسالها تصبح خطيرة حقا. لكنني شعرت أنها بدأت المباراة ببطء وتوتر، فأردت الاستفادة من ذلك".