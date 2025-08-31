روما : فاجأ أودينيزي مضيفه إنتر وأسقطه 2 1 على ملعب سان سيرو، الأحد ضمن المرحلة الثانية من الدوري الإيطالي لكرة القدم التي شهدت انتصارا ثانيا تواليا ليوفنتوس وأول للاتسيو.

افتتح الهولندي دنزل دمفريس (17) التسجيل لإنتر، وردّ أودينيزي بهدفي الإنكليزي كينان ديفيس (29 من ركلة جزاء) والفرنسي أرتور أتا (40).

وكسر أودينيزي بهذا الانتصار سلسلة سلبية أمام إنتر قوامها ست خسارات متتالية في كافة المسابقات، علما أن آخر انتصار لفريق مدينة أوديني يعود إلى تاريخ 19 أيلول/سبتمبر 2022 ضمن المرحلة السابعة من ذهاب الدوري لموسم 2022 2023.

وحاول الضيوف إحداث مفاجأة في بداية المباراة، لكن تسديدة العاجي فاكون إيسوف بايو من على مشارف منطقة الجزاء جانبت القائم الأيسر (9).

وكاد إنتر يفتتح التسجيل بعد ركلة ركنية من الجهة اليسرى وصلت عبرها الكرة إلى أندريا باستوني الذي سددها، فحوّل مسارها المدافع نيكولو برتولا لكن الحارس الروماني زافان سافا التقطها قبل دخولها الشباك (14).

ومن هجمة مرتدة منظمة، لعب فيديريكو ديماركو عرضية من الجهة اليسرى، تابعها الفرنسي ماركوس تورام، فوصلت إلى دمفريس غير المراقب الذي أودعها الشباك من مسافة قريبة (17).

وردّ أودينيزي بعد 12 دقيقة عبر ديفيس الذي ترجم بنجاح إلى يسار السويسري يان سومر ركلة جزاء احتسبها الحكم بعد العودة إلى حكم الفيديو المساعد "في ايه آر"، إثر لمسة يد على دمفريس (29).

ومنح أتا الضيوف الأسبقية في النتيجة عبر تسديدة من الجهة اليسرى من على مشارف منطقة الجزاء ركنها بشكل رائع إلى يسار سومر (40).

وأفسد الحكم فرحة مشجعي إنتر الحاضرين في سان سيرو بإلغائه هدفا حمل توقيع ديماركو من تسديدة صاروخية من داخل منطقة الجزاء استقرت إلى يسار سافا، وذلك بعد العودة إلى حكم الفيديو المساعد لوجود تسلل في بداية الهجمة (56).

وكاد ديفيس يحرز ثنائية وهدف فريقه الثالث، بعدما انطلق من منتصف الملعب بمجهود فردي ثم سدّد كرة من على مشارف منطقة الجزاء جاورت القائم الأيمن (60).

من ناحيته، حقق لاتسيو فوزه الأول في الدوري بعد سقوطه افتتاحا بهدفين نظيفين أمام كومو، وذلك بتغلبه على ضيفه فيرونا 4 0.

سجّل لفريق المدرب ماريتسيو ساري الفرنسي ماتيو غندوزي (3) وماتيا زاكانيي (10) والأرجنتيني تاتي كاستيانوس (41) والسنغالي بولاي ديا (82).

انتصار ثان ليوفنتوس

وقاد البديل الصربي دوشان فلاهوفيتش فريقه يوفنتوس إلى انتصار ثان تواليا من بوابة جنوى 1 0.

وسجّل فلاهوفيتش هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 73 بعد 11 دقيقة من دخوله.

ولم يظهر فريق المدرب الكرواتي إيغور تودور بالبريق عينه على المستوى الهجومي الذي كان عليه في مواجهة الافتتاح أمام بارما (2 0) التي تألق فيها الثلاثي التركي كينان يلديز والبرتغالي فرانسيسكو كونسيساو والوافد الجديد الكندي جوناثان ديفيد.

وشهد الشوط الأول فرصتين فقط للضيوف، الأولى بتسديدة المدافع فيديريكو غاتي من مسافة قريبة تصدى لها حارس جنوى نيكولا ليالي (41)، قبل أن يطيح ديفيد بكرة فوق العارضة من داخل منطقة الياردات الستة (43).

ودفع تودور بالثنائي الصربي فيليب كوشتيتش وفلاهوفيتش بدلا من البرتغالي جواو ماريو وديفيد تواليا في الدقيقة 62، على أمل العودة بالنقاط الثلاث من ميدان جنوى المنظم دفاعيا بشكل مثالي.

وفي الدقيقة 73، نال تودور مبتغاه، فمن ركلة ركنية من الجهة اليسرى نفذها كوشتيتش، حوّل فلاهوفيتش الكرة برأسية من مسافة قريبة إلى يسار ليالي، مانحا فريقه التقدم في النتيجة.

وكان فلاهوفيتش سجّل هدفا أمام بارما في المرحلة الأولى، بعدما حلّ بديلا لديفيد كذلك في الدقيقة 80.

وفي الدقيقة السادسة من الوقت بدلا من الضائع، أنقذ حارس يوفنتوس ميكيلي دي غريغوريو مرماه بتحويله إلى ركنية تسديدة البديل الغاني كايلب إيكوبان، وبعد تنفيذ الركنية عينها، نابت العارضة عن دي غريغوريو وردت رأسية باتريتسيو مازيني.

ويأتي الانتصار في توقيت مثالي قبل التوقف الدولي، إذ يخوض "بيانكونيري" اختبارا جديا أول بعد التوقف أمام ضيفه وغريمه إنتر في المرحلة الثالثة.

وفي مباراة أخرى، تعادل فيورنتينا أمام مضيفه تورينو من دون أهداف.