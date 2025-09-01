برلين : أقال باير ليفركوزن مدربه الهولندي إريك تن هاغ بعد مرحلتين فقط على بداية الدوري الألماني لكرة القدم، وفقا لما أعلن النادي الإثنين.

وقال ليفركوزن الذي جمع نقطة من مباراتين "أنهى باير ليفركوزن تعاقده مع المدرب إريك تن هاغ بشكل فوري"، مضيفا "سيتولى الطاقم المساعد مسؤولية قيادة التدريبات في الوقت الحالي".

وكان تن هاغ قد انتقل إلى قيادة ليفركوزن بعد إقالته من مانشستر يونايتد الإنكليزي، ليخلف الإسباني شابي ألونسو المنتقل إلى ريال مدريد.

وعلّق المدير الرياضي سيمون رولفيس في بيان على القرار "هذا القرار لم يكن سهلا علينا. لم يرد أحد اتخاذ هذه الخطوة".

وأضاف "أظهرت الأسابيع الماضية أن خطوات بناء فريق جديد وناجح لم تكن فعّالة"، فيما أشار المدير التنفيذي فرناندو كارّو إلى أن القرار "مؤلم، لكن ضروري".

وأصبح تن هاغ (55 عاما) أسرع مدرب يُقال في بداية موسم ضمن الـ"بوندسليغا"، محطما الرقم القياسي السابق بعد خمس مباريات.

وعُيّن تن هاغ مدربا لمانشستر يونايتد في تموز/يوليو 2022 حيث فاز بلقبي كأس إنكلترا وكأس الرابطة، لكنه لم يحقق سوى فوز واحد في ثماني مباريات خلال منتصف موسم 2024 2025، في أسوأ بداية للنادي في حقبة الدوري الإنكليزي الممتاز.

وكُلّف المدرب الهولندي بالإشراف على عملية بناء جذرية في باير ليفركوزن بعد الفترة الأنجح في تاريخه، حيث حقق الفريق ثنائية الدوري والكأس ووصل إلى نهائي الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" في موسم 2023 2024 بقيادة ألونسو.

وبعد تعيينه في الأول من تموز/يوليو، استهل تن هاغ مشواره الجديد بخسارة ثقيلة أمام فريق فلامنغو البرازيلي تحت 20 عاما (1 5) في مباراة ودية.