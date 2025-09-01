سان خوسيه : ثأر المنتخب البرازيلي من غريمه الأرجنتيني وتوج بكأس أميركا لكرة السلة (أميريكاب) بفوزه عليه في النهائي 55 47 الأحد في ماناغوا بنيكاراغوا حيث أقيمت البطولة منذ 22 آب/أغسطس.

وردت البرازيل اعتبارها من الأرجنتين التي هزمتها في نهائي النسخة الماضية عام 2022 على أرضها 75 73، ورفعت الكأس للمرة الأولى منذ 2009 والخامسة في تاريخها، لتصبح بذلك على بعد لقبين من الولايات المتحدة حاملة الرقم القياسي بعدد الألقاب (7).

وتوجت البرازيل باللقب القاري بهزيمة واحدة فقط تلقتها في دور المجموعات أمام الولايات المتحدة، المشاركة بفريق رديف يلعب 11 من لاعبيه الـ12 في الدوريات الأوروبية، بنتيجة 78 90 قبل أن تثأر في نصف النهائي بالفوز عليها 92 77.

واستحقت البرازيل اللقب، إذا كانت الطرف الأفضل غالبية اللقاء ووصل الفارق بينها وبين غريمتها حتى 14 نقطة، فيما كان أكبر فارق للأخيرة ثلاث نقاط فقط.

وكان ياغو سانتوس أفضل لاعبي البرازيل بتسجيله 14 نقطة مع 5 تمريرات حاسمة، وأضاف برونو كابوكلو 11 مع 7 متابعات، فيما كان فرانسيسكو كافارو الأفضل من ناحية الأرجنتين والوحيد الذي يصل إلى 10 نقاط أو أكثر (11 مع 5 متابعات)، من دون أن يكون مجهوده كافيا لمنح بلاده لقبها الثاني تواليا والرابع في تاريخها.