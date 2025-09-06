برمنغهام (المملكة المتحدة) : قاد النجم الأربعيني كريستيانو رونالدو البرتغال المتوجة أخيرا بدوري الأمم الأوروبية لاستهلال مشوارها في تصفيات مونديال 2026 في كرة القدم بفوز ساحق على أرمينيا بخماسية تناوب على تسجيلها ثلاثة لاعبين محترفين في الدوري السعودي ذلك ضمن المجموعة السادسة، فيما حققت انكلترا فوزا هزيلا على نظيرتها أندورا 2 0 على ملعب "فيلا بارك" في برمنغهام السبت ضمن المجموعة الحادية عشرة.

في يريفان، سجّل أهداف البرتغال كل من لاعب النصر السعودي جواو فيليكس (10 و62) وزميله في الفريق رونالدو 21 و46) ولاعب الهلال جواو كانسيلو (33).

ورفع "الدون" رصيده الى 140 هدفا دوليا، كما سجّل 10 أهداف في آخر 10 مباريات رسمية لمنتخب بلاده. كذلك، بات في رصيد رونالدو 942 هدفا على المستوى الاحترافي على صعيدي النادي والمنتخب.

وخاضت البرتغال أول ظهور لها منذ الوفاة المأساوية بحادث سير لنجم وسطها ديوغو جوتا في تموز/يوليو.

وغاب عن تشكيلة البرتغال مهاجم ميلان الإيطالي رافايل لياو بسبب الإصابة، وكذلك لاعب مانشستر يونايتد الإنكليزي ديوغو دالوت بسبب مشكلة عضلية.

وشارك لاعب وسط باريس سان جرمان الفرنسي فيتينيا الذي ارتدى القميص رقم 21 تكريما لجوتا، أساسيا، في قرار اتُخذ من عائلة الأخير بحسب مدرب المنتخب، الإسباني روبرتو مارتينيس.

وبعد الوقوف دقيقة صمت، هيمن البرتغاليون منذ انطلاقة المباراة، حيث بلغت نسبة استحواذهم الـ 74.9 في المئة.

ولم ينتظر الضيوف طويلا لانتزاع التقدم من كرة رأسية لفيليكس حولها الى المرمى إثر عرضية من كانسيلو (10).

وأضاف القائد رونالدو (40 عاما) الثاني بعد أن تابع كرة بيدرو نيتو العرضية في الشباك (21).

ودكّ كانسيلو مرمى أصحاب الأرض بالثالث، ذلك بعد تسديدة لرونالدو تصدى لها الحارس في المرة الأولى قبل أن يتابعها الأول في الشباك (32).

وعزّز رونالدو غلّة بلاده بهدف رابع حمل الرقم 140 له على المستوى الدولي، من تسديدة صاروخية من خارج المنطقة (46).

وتوالت فصول الهيمنة البرتغالية عبر فرص عدّة لجواو نيفيش وبرونو فرنانديش، لكن فيليكس لم ينتظر طويلا لتسجيل هدفه الشخصي الثاني والخامس لفريقه بعدما ارتدت له الكرة من مدافع أرميني قبل أن يتابعها على دفعتين في المرمى (61).

وتلعب إيرلندا والمجر ضمن المجموعة ذاتها في وقت لاحق.

العلامة الكاملة لانكلترا

وفي برمنغهام، سجل كريستيان غارسيا (25 خطأ في مرماه) وديكلان رايس (67) هدفي "الأسود الثلاثة".

والفوز هو الرابع تواليا لإنكلترا في هذه التصفيات فرفعت رصيدها في صدارة المجموعة الى 12 نقطة مقابل 7 لوصيفتها صربيا الفائزة على لاتفيا خارج ملعبها 1 0 علما بأن صربيا خاضت مباراة أقل.

أرجع المدرب الألماني توماس توخيل تراجع أداء فريقه جزئيا إلى الأجواء الجماهيرية، معتبرا أن الحضور الجماهيري الهادئ كان له تأثير واضح على الأداء، وقال "الأمر ليس سهلا، فالجماهير هنا تختلف كثيرا عن جماهير الدوري الإنكليزي الممتاز".

وأضاف توخل "بعد الهدف الأول، مررنا بفترة استمرت 10 أو 15 دقيقة شهدنا خلالها فقدانا كبيرا للكرة، وفقدنا التركيز والانضباط، لكننا في الشوط الثاني استعدنا توازننا، وكان يجب علينا تسجيل أهداف أكثر".

خاضت انكلترا المباراة في غياب عدد من لاعبيها الأساسيين أمثال جود بيلينغهام وبوكايو ساكا وكول بالمر وفيل فودن بداعي الإصابة. فيما شارك لاعب نوتنغهام فوريست إيليوت أندرسون في مركز خط الوسط بدلا من المخضرم جوردان هندرسون (35 عاما).

سيطر المنتخب الإنكليزي على مجريات اللعب تماما وبعد محاولات عدة أبرزها للجناح أيزي إيبيريتشي تصدى لها حارس أندورا ايكر ألفاريس (15)، افتتحت التسجيل بالنيران الصديقة عندما رفع جناح أرسنال الجديد نونو مادويكي كرة عرضية داخل المنطقة تابعها مدافع أندورا كريستيان غارسيا برأسه خطأ في شباك فريقه (25).

وانتظرت انكلترا منتصف الشوط الثاني لتضيف الهدف الثاني عن طريق كرة رأسية لديكلان رايس مستثمرا عرضية ريس جيمس (67).

وحقق المنتخب الانكليزي نتائج متواضعة حتى الآن بقيادة المدرب الألماني توماس توخل، فتغلب فريقه في أول مباراة رسمية له على ألبانيا 2 0 في آذار/مارس الماضي قبل أن يفوز على لاتفيا 3 0.