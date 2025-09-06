منزا (إيطاليا) : سينطلق سائق ريد بول الهولندي ماكس فيرستابن من المركز الأول في سباق جائزة إيطاليا الكبرى، المرحلة السادسة عشرة من بطولة العالم لسيارات فورمولا واحد على حلبة مونتسا بعد أن سجل أسرع توقيت في التجارب الرسمية السبت.

وتفوّق الهولندي على ثنائي ماكلارين البريطاني لاندو نوريس والأسترالي أوسكار بياستري متصدر ترتيب بطولة العالم.

في المقابل، احتل ثنائي فيراري المركزين شارل لوكلير من موناكو والبريطاني لويس هاميلتون المركزين الرابع والخامس تواليا امام أنصارهما لكن يتعين على الأخير التراجع خمسة مراكز عند الانطلاق بسبب عقوبة بحقه.

وشهدت الثواني الأخيرة من التجارب انتزاع نوريس للصدارة من فيرستابن لثوان قليلة قبل أن يستعيد الهولندي المركز الاول في الرمق الأخير.

ويأمل فيرستابن في وضع حد للسيطرة شبه المطلقة لماكلارين هذا العام خصوصا أن يياستري ونوريس فازا بجميع سباقات هذا الموسم باستثناء ثلاثة.

وصرّخ فيرستابن بعد تحقيقه أفضل توقيت متوجها الى فريقه "أيها الشباب، لقد قمتم بعمل مدهش".

وتابع في تصريحات لاحقة "قمنا بإجراء بعض التعديلات التي جعلت السيارة أكثر فعالية. انا سعيد جدا بالإنطلاق من المركز الأول، انه أمر رائع".

أما نوريس فقال "الحلول ثانيا ليس بالأمر السيء بالنسبة إليّ بعد ما عشته اليوم من صعود وهبوط لكنني كنت في كامل تركيزي في لفتي الاخيرة ونجحت في تحقيق زمن جيد".

وتابع "أتطلع قدما لخوض سباق الغد، إنه سباق طويل وكل شيء يمكن أن يحصل".

ترتيب السائقين العشرة الاوائل لدى لاانطلاق:

1. ماكس فيرستابن (هولندا/ريد بول) 1:18.792

2. لاندو نوريس (بريطانيا/ماكلارين) 1:18.869

3. أوسكار بياستري (أستراليا/ماكلارين) 1:18.982

4. شارل لوكلير (موناكو/فيراري) 1:19.007

5. لويس هاميلتون (بريطانيا/فيراري) 1:19.124

6. جورج راسل (بريطانيا/مرسيدس) 1:19.157

7. أندريا كيمي أنتونيلي (إيطاليا/مرسيدس) 1:19.200

8. غابريال بورتوليتو (البرازيل/ساوبر) 1:19.390

9. فرناندو ألونسو (إسبانيا/أستون مارتن) 1:19.424