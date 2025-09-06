سيدني : استبعد الأسترالي دانيال ريكياردو، حامل لقب ثمانية سباقات في بطولة العالم للفورمولا واحد، عودته إلى منافسات الفئة الأولى، وذلك بعد تعيينه سفيرا عالميا لفريق فورد.

واستُبعد الأسترالي المحبوب عن فريق ريسينغ بولز، بعد ستة سباقات على انطلاق موسم 2024، لحساب النيوزيلندي ليام لاوسون.

بقي بعيدا عن الأضواء مذذاك، بموازاة شائعات حول إمكانية عودته إلى البطولة من خلال فريق كاديلاك الجديد.

لكن كاديلاك تعاقد مع المكسيكي سيرخيو بيريس والفنلندي فالتيري بوتاس، كسائقين جديدين لموسم 2026 الذي ينطلق في أستراليا في آذار/مارس.

وأكد ابن السادسة والثلاثين اعتزاله سباقات الفورمولا واحد.

قال في بيان "رغم أن أيام السباقات أصبحت ورائي، حبي لأي شيء مرتبط بالعجلات يبقى كبيرا".

ريكياردو الذي كان من أكثر السائقين شعبية في حظيرة الفورمولا واحد أضاف انه يريد البقاء مرتبطا بعالم الرياضة الميكانيكية، معتبرا العمل مع فورد الخطوة المثالية التالية "عندما اتخذت قرار الاعتزال، فكرت مليا بالطريقة الصحيحة للبقاء على اتصال بعالم الرياضات الميكانيكية".

تابع "بالنسبة لي فإن السباقات كانت مرتبطة دوما بالتسلية. جعلتني سعيدا وصنعت ذكريات لا تنسى".