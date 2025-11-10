مدريد : سيغيب الحارس الدولي البلجيكي تيبو كورتوا عن مباراتي منتخب بلاده الأخيرتين في تصفيات كأس العالم 2026 ضد كازاخستان وليشتنشتاين، جراء تعرض لإصابة في العضلة المقربة خلال مباراة فريقه ريال مدريد أمام رايو فايكانو، وفقا لما أفاد متصدر الدوري الإسباني لكرة القدم.

وأعلن النادي الملكي في بيان "بعد الفحوصات التي أجريت اليوم على لاعبنا تيبو كورتوا من قبل الطاقم الطبي لريال مدريد، تم تشخيص تعرضه لاصابة في العضلة المقربة الطويلة في ساقه اليمنى".

ولم يُحدد ريال مدريد مدة غياب كورتوا، في حين أفادت وسائل إعلام محلية أنها ستتراوح بين 10 و12 يوما.

وكان ريال تعادل سلبا مع رايو فايكانو ضمن المرحلة الثانية عشرة، ليرفع رصيده في صدارة الدوري إلى 31 نقطة بفارق 3 نقاط عن غريمه برشلونة.

ومن المتوقع أن يعود كورتوا للمشاركة في مباراة ريال مدريد ضد إلتشي في الدوري الإسباني في 23 تشرين الثاني/نوفمبر.