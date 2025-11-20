ريو دي جانيرو (البرازيل) : أعلن قائد مانشستر سيتي الإنكليزي السابق، البرازيلي فيرناندينيو، اعتزاله كرة القدم عن عمر يناهز 40 عاما، بعد مسيرة امتدت لأكثر من عقدين.

وقال الدولي البرازيلي السابق، الذي برز أيضا في صفوف شاختار دانييتسك الأوكراني، للصحفيين مساء الأربعاء بعد مشاركته في مباراة خيرية في كوريتيبا: "لم يعد هناك ما يحفزني في كرة القدم، لقد حققت بالفعل كل ما كنت أطمح إليه. حان الوقت الآن للاستمتاع بوقتي مع عائلتي".

وبقي لاعب الوسط الدفاعي بلا نادٍ منذ انتهاء عقده مع أتلتيكو بارانينسي في كانون الأول/ديسمبر 2024، النادي الذي انطلق منه في مسيرته الاحترافية وعاد إليه عام 2022.

وخلال حقبته مع نادي شاختار دانييتسك الأوكراني، حقق فيرناندينيو ستة ألقاب في الدوري وكأس الاتحاد الأوروبي (يوروبا ليغ حاليا) عام 2009، قبل أن ينتقل إلى مانشستر سيتي حيث قضى تسعة مواسم.

ومع سيتي، تُوج بخمسة ألقاب في الدوري الممتاز، ومرة في كأس إنكلترا، إضافة الى ستة ألقاب في كأس الرابطة، ودرع المجتمع مرتين، كما شارك في نهائي دوري أبطال أوروبا عام 2021.