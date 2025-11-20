بولونيا (إيطاليا) : عادت اسبانيا من تأخرها لتهزم تشيكيا بصعوبة 2 1 وتبلغ نصف نهائي كأس ديفيس لكرة المضرب المقامة في بولونيا الخميس.

وتغلب مارسيل غرانوليرس وبيدرو مارتينيس بشق الأنفس على توماس ماخاتش وياكوب منشيك في مباراة الزوجي 7 6 (8/10) و7 6 (8/10)، ليضمنا تأهل اسبانيا الى دور الأربعة، حيث سيلتقي فريق ديفيد فيرر مع الفائز بين الأرجنتين وألمانيا السبت.

وكان المنتخب الإسباني استهل مشواره بخسارة بابلو كارينو بوستا أمام منشيك 7 5 و6 4، قبل أن يفرض التعادل بفوز خاومي مونار على ييري ليهيتشكا 6 3 و6 4.

وتخوض إسبانيا منافسات كأس ديفيس في ظل غياب نجمها الأبرز كارلوس ألكاراس المصنّف أول عالميا الذي انسحب الثلاثاء بسبب إصابة في العضلية الخلفية للركبة تعرّض لها خلال خسارته أمام الإيطالي يانيك سينر في نهائي بطولة "أيه تي بي" الختامية الأحد.

وانضم ألكاراس الى قائمة طويلة من الغيابات البارزة عن البطولة التي تراجع وهجها في السنوات الأخيرة، بعدما حُرمت الجماهير أيضا من مشاهدة الثنائي الإيطالي سينر ولورنتسو موزيتي.