إيلاف من لندن: فتح الكاتب الرياضي البريطاني أوليفر هولت النار على النجم المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول، وأشار إلى أن آرني سلوت المدير الفني للفريق يجب أن يبدأ في التعود على الحياة بدون صلاح الذي تراجع مستواه بطريقة لا تمنحه الحق في البقاء أساسياً في تشكيلة ليفربول.

وعبر صفحات "دايلي ميل" كتب هولت :"لم يعد هناك مفر من الانتقال إلى المرحلة الجديدة في ليفربول، فالنتائج مؤلمة ومحرجة، وهناك أعداد متزايدة من جماهير ليفربول تطالب بإقالة سلوت".

إن هذه الدعوات سابقة لأوانها، على الرغم من الإهانات المتنوعة التي تعرض لها في الأيام الأخيرة، ولكن حان الوقت بالنسبة لسلوت لاحتضان عملية التحول والبدء في أن يكون أكثر قسوة مع بعض بقايا العصر القديم.

ويعد واين روني وجيمي كاراغر من بين الذين وجهوا انتقادات شديدة لمحمد صلاح، وحتى لو دافع عنه زميله في ليفربول ستيفن جيرارد ، فإن الأمر يبدو وكأن سلوت عليه اتخاذ قرار صعب مع الرجل الذي يعشقه الجميع منذ فترة طويلة في أنفيلد معقل ليفربول.

لا يُمكن تجاهل الأداء المتواضع والإسهامات المتقطعة للاعب، حتى لو كان صلاح لاعبًا بمستوى أدائه. لم يُسجل سوى هدفين في الدوري منذ منتصف سبتمبر، ولم يُقدم أي تمريرة حاسمة في أي مسابقة منذ فوز فريقه على إيفرتون بنتيجة 2-1 في الديربي في 20 سبتمبر (أيلول).

لقد كانت هناك أوقات حمل فيها صلاح ليفربول على ظهره بتألقه، لكن الحقيقة الصعبة هي أنه يتراجع في وقت لا يستطيع ليفربول أن يتحمل تكاليف حمله، وفي الوقت الذي يحتاج فيه سلوت بشدة إلى صلاح، فقد تلاشى نحو العدم وأصبح عبئًا على فريق يحتاج إلى الدفاع من الأمام ومحاولة عكس سلسلة كارثية من النتائج بطريقة أو بأخرى.

اختفاء صلاح في ليلة الهزيمة المذلة

تكرر الأمر نفسه في هزيمة الفريق على أرضه أمام بي إس في آيندهوفن بنتيجة 4-1 في دوري أبطال أوروبا مساء الأربعاء. كان أداء صلاح شبه غائب. إنه ليس اللاعب الوحيد الذي لم يحقق النجاح المأمول في الفريق في الوقت الحالي، لكنه واحد منهم.

صلاح هو أحد أعظم لاعبي ليفربول على الإطلاق، ويُعرف تفانيه في عمله داخل النادي، لكن سلوت يحتاج إلى شيء مختلف على الجانب الأيمن في الوقت الحالي.

في وقتٍ يُعاني فيه النادي من نقصٍ في الأهداف، يحتاج الفريق بشدة إلى مزيدٍ من الثبات. أنفق ليفربول ببذخٍ على التعاقدات الجديدة في الصيف، وحان الوقت ليستمتع سلوت بها. وأفضل منطق توصل إليه البعض للإصرار على صلاح هو أن فيديريكو كييزا ليس بديلاً مناسباً كلاعب أساسي.

ولكن من المؤكد أن هناك حالة من الجدل حول إمكانية إشراك كودي جاكبو على أحد الأطراف ضد وست هام يوم الأحد وهوجو إيكيتيكي - إذا تعافى من الإصابة التي تعرض لها ضد آيندهوفن - على الجانب الآخر مع ألكسندر إيزاك في مركز المهاجم الصريح.

على أي حال، لن يكون صلاح متاحًا للعب مع ليفربول قريبًا. من المقرر أن يغادر في منتصف ديسمبر للانضمام إلى منتخب مصر الذي يسعى للفوز بكأس الأمم الأفريقية، وقد يغيب لأكثر من شهر، ويغيب عن ثماني أو تسع مباريات إذا قاد منتخب بلاده إلى النهائي.

ينبغي على سلوت أن يبدأ عملية التأقلم مع الحياة بدونه الآن. حان الوقت لإعادة إحياء الفريق بقرارات جريئة، ونأمل أن يعود صلاح من كأس الأمم الأفريقية متجددًا وجاهزًا للمنافسة على مكانه في الفريق.

حتى موعد مغادرته إلى المغرب، من المفترض أن يعتمد عليه سلوت على مقاعد البدلاء.

وعندما يعود صلاح، ربما إلى الفريق الذي تم تعزيزه بالتعاقد مع مارك جوهي، فسوف يلعب إما تحت قيادة مدرب جديد لليفربول أو سيواجه معركة من أجل العودة إلى تشكيلة الفريق.