جدة : انضم سيباستيان أوجييه (تويوتا) إلى مواطنه سيباستيان لوب في سجل أساطير بطولة العالم للراليات (دبليو آر سي) بعد انتزاعه لقبا عالميا تاسعا السبت في السعودية، وهو رقم قياسي مشترك بين السائقين تحقّق بأسلوبين مختلفين تماما.

تسعة ألقاب متتالية للوب، ستة لأوجييه

حقق لوب (51 عاما) إنجازا تاريخيا بفوزه بتسعة ألقاب متتالية. بعد أن حلّ ثانيا عام 2003 بفارق نقطة وحيدة خلف زميله النروجي بيتر سولبرغ في موسمه الكامل الأول، هيمن بعدها على البطولة محققا تسعة ألقاب متتالية بين 2004 و2012.

أما أوجييه، الذي حظي بدعم لوب في فريق سيتروين، فأنهى موسمين في المركزين الرابع ثم الثالث مع الصانع الفرنسي، قبل أن يحقق ستة ألقاب متتالية مع فولكسفاغن وفورد. وبعد عودته إلى المركز الثالث مع سيتروين في 2019، أحرز لقبين جديدين مع تويوتا في 2020 و2021، ثم انتزع لقبه التاسع في 2025 رغم قراره منذ 2022 بعدم المشاركة في جميع جولات الموسم.

80 فوزا للوب، 67 لأوجييه

يملك لوب يملك الرقم القياسي في عدد الانتصارات في تاريخ بطولة العالم برصيد 80 فوزاً، إضافة إلى 120 منصة تتويج في 184 مشاركة، وهو إنجاز لم يحققه أحد حتى الآن.

أما أوجييه فقد فاز بـ67 راليا، بينها ستة هذا الموسم، وشارك في 203 سباقات، صعد خلالها إلى منصة التتويج 115 مرة، بينها 10 مرات في 11 سباقا هذا العام، ما يؤكد ثباته المذهل في 2025. وقد يتمكن من تحطيم الرقم القياسي في عدد المنصات العام المقبل، حيث سيخوض موسما جزئيا جديدا مع تويوتا.

صانع واحد للوب، ثلاثة لأوجييه

ارتبط لوب طوال مسيرته بصانع واحد هو سيتروين، الذي أهداه ثمانية من ألقابه التسعة. وفي 2006، حين قررت الشركة الفرنسية التوقف موقتا، توج ابن الألزاس بطلا خلف مقود سيارة "كسارا" ضمن فريق كرونوس البلجيكي الخاص.

أما أوجييه فأثبت قدرته الفائقة على التكيف، إذ حقق ألقابه التسعة مع ثلاثة صانعين مختلفين، وهو إنجاز لم يسبقه إليه سوى الفنلندي يوها كانكونن. فقد فاز بأربعة ألقاب متتالية مع فولكسفاغن بين 2013 و2016، ثم أضاف لقبين مع فورد فييستا لفريق إم سبورت (2017 2018)، قبل أن يحرز ثلاثة ألقاب مع تويوتا في 2020 و2021 و2025.

ملاح واحد للوب، اثنان لأوجييه

أحرز لوب ألقابه التسعة مع الملاح دانييل إيلينا ابن إمارة موناكو، وهو الأكثر تتويجا في تاريخ البطولة.