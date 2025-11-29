جدة : أحرز الفرنسي سيباستيان أوجييه (تويوتا) لقب بطولة العالم للراليات للمرة التاسعة، السبت في جدة، معادلا الرقم القياسي لمواطنه سيباستيان لوب.

وعوض أوجييه (41 عاما) تأخره عن سائق تويوتا الآخر إلفين إيفانز، بحلوله ثالثا في الترتيب العام، فيما أنهى البريطاني الرالي الأخير هذا الموسم سادسا.

وكان إيفانز يتقدم أوجييه بفارق ثلاث نقاط قبل المرحلة الرابعة عشرة الأخيرة، لكن أوجييه عوض الفارق وتخطاه (293 289) رغم غيابه عن ثلاث مراحل هذا الموسم.

وكان أوجييه توج سابقا ببطولة العالم بين 2013 و2018 وفي 2020 و2021، مع فرق فولكسفاغن وفورد وتويوتا.

وفي نهاية الأسبوع الحالي، أظهر أوجييه مجددا خبرته الكبيرة وفطنته التكتيكية في السيطرة على منافسه الويلزي، مع تقليل المخاطر على مسار صعب ومتعرج.

ورغم تعرضه لبعض المشاكل في الصحراء السعودية، أبرزها ثقبان في الإطارات الجمعة، لم يهتز السائق الفرنسي، وأنهى البطولة متقدما على زميله بفارق أربع نقاط في الترتيب العام.

وقال أوجييه قبل أن يعتلى سقف سيارته "ياريس" للاحتفال مع لانديه "يا له من موسم مذهل. كانت المعركة رائعة حقا مع إلفين (إيفانز). لا يوجد أبطال كبار إلا أمام منافسين كبار… لقد دفعونا إلى أقصى حدودنا حتى آخر مرحلة في الموسم".

وكان أوجييه قد خاض موسما جزئيا مع تويوتا، إذ كان مقررا أن يشارك في ثماني راليات فقط، لكنه أضاف ثلاث جولات إلى برنامجه بعد بدايته القوية التي فتحت أمامه باب المنافسة على لقب تاريخي تاسع.

وفي النهاية، تُوِّج بعد رالي السعودية المليء بالتقلبات، عقب موسم استثنائي حقق فيه ستة انتصارات وعشر منصات تتويج في 11 سباقا.