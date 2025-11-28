الدوحة : استعاد سائق ماكلارين الاسترالي أوسكار بياستري مستواه وتصدر التحارب الحرة الوحيدة في سباق جائزة قطر الكبرى، المرحلة قبل الاخيرة من بطولة العالم في الفورمولا واحد، الجمعة فيس الدوحة متقدما على زميله في الفريق والمرشح الأبرز للفوز باللقب البريطاني لاندو نوريس.

على حلبة لوسيل، الواقعة على بُعد حوالي 30 كلم من العاصمة الدوحة، سجّل الأسترالي البالغ من العمر 24 عاما والذي تصدّر البطولة لمعظم الموسم حتى تراجع مستواه وثبات أدائه، أسرع لفة بزمن 1:20.924 دقيقة، أمام نوريس (1:20.982 د).

وتقدمت سيارتا ماكلارين على سيارة أستون مارتن بقيادة الإسباني فرناندو ألونسو والتي كانت أبطأ منه بنحو أربعة أعشار من الثانية.

وحقق سائق ريد بول الهولندي ماكس فيرستابن المتألق بشكل لافت في الاونة الاخيرة، سادس أسرع زمن خلف الفرنسي إسحاق حجار (ريسينغ بولز) الذي احتل المركز الخامس في هذه الحصة غير المهمة.

ويتقدم نوريس في صدارة بطولة العالم بفارق 24 نقطة على فيرستابن وبياستري، منافسيه المتبقيين على اللقب واللذين يتعادلان في النقاط، بينما يُمكن حصد 33 نقطة كحد أقصى (مقارنةً بالنقاط المعتادة البالغة 25 نقطة) في السباق النهائي من سباقات السرعة الستة للموسم والذي يقام غدا السبت.

ويخوض السائقون حصة تجارب حرة واحدة فقط الجمعة قبل تصفيات سباق السرعة لاحقا والتي تُحدد شبكة انطلاق السباق الذي يُقام السبت.

بعد سباق السرعة، سيشارك السائقون في حصة التصفيات "العادية" مساء غد لتحديد أول المنطلقين في سباق الجائزة الكبرى الأحد.

وهنا نتائج جولة التجارب الحرة:

1. أوسكار بياستري (أستراليا/ماكلارين) 1:20.924 (29 عدد اللفات)

2. لاندو نوريس (بريطانيا/ماكلارين) 1:20.982 (28)

3. فرناندو ألونسو (إسبانيا/أستون مارتن) 1:21.310 (26)

4. كارلوس ساينس (إسبانيا/وليامس) 1:21.404 (20)

5. إسحاق حجار (فرنسا/آر بي) 1:21.503 (30)

6. ماكس فيرستابن (هولندا/ريد بول) 1:21.504 (27)

7. ألكسندر ألبون (تايلاند/وليامس) 1:21.609 (29)

8. شارل لوكلير (موناكو/فيراري) 1:21.668 (31)

9. لانس سترول (كندا/أستون مارتن) 1:21.669 (26)

10. أندريا كيمي أنتونيلي (إيطاليا/مرسيدس) 1:21.698 (32)

11. نيكو هولكنبرغ (ألمانيا/ساوبر) 1:21.783 (23)

12. لويس هاميلتون (بريطانيا/فيراري) 1:21.794 (28)

13. يوكي تسونودا (اليابان/ريد بول) 1:21.796 (28)

14. جورج راسل (بريطانيا/مرسيدس) 1:21.824 (33)

15. أوليفر بيرمان (بريطانيا/هاس) 1:21.926 (26)

16. غابريال بورتوليتو (البرازيل/ساوبر) 1:21.926 (29)

17. استيبان أوكون (فرنسا/هاس) 1:22.096 (30)

18. بيار غاسلي (فرنسا/ألبين) 1:22.424 (25)

19. ليام لاوسون (نيوزيلندا/آر بي) 1:22.562 (30)