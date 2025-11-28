الدوحة : أبدى السائق الشاب الفرنسي إسحاق حجار حماسة بشأن احتمال أن يزامل الهولندي ماكس فيرستابن، بطل العالم في الأعوام الأربعة الماضية، في ريد بول الموسم المقبل، مؤكدا لوكالة فرانس برس أنه سيستمتع بـ"الفرصة المذهلة".

ويعتبر السائق البالغ 21 عاما المرشح الأوفر حظا من أجل الانتقال من مقعد "آر بي"، الفريق الرديف لريد بول، للحلول بدلا من الياباني يوكي تسونودا إلى جانب فيرستابن في عام 2026.

وأشارت تقارير إعلامية إلى أن الحظيرة النمسوية ستعلن عن هوية زميل فيرستابن الجديد خلال الأسبوع المقبل.

ومع إدراكه لحجم التحدي الذي قد ينتظره، يرى السائق الفرنسي أن الشراكة مع فيرستابن خطوة حاسمة في مسيرته.

وقال لفرانس برس في الدوحة قبل جائزة قطر الكبرى نهاية هذا الأسبوع "لطالما كنت أقوى في مواجهة زملائي"، لكن "إلى جانب أفضل سائق في العالم، إنها فرصة رائعة للتعلم".

ولا يشكك حجار في صعوبة المهمة التي قد يواجهها إذا ما اختير لقيادة سيارة ريد بول الثانية إلى جانب بطل العالم أربع مرات.

وعندما سُئل عما إذا كان سيتمكن من التغلب على الهولندي في حال انضم إلى ريد بول، أجاب بحزم "لا".

وأضاف حجار الذي أثار الإعجاب في موسمه الأول بصعوده إلى منصة التتويج للمرة الاولى عقب احتلاله للمركز الثالث في سباق جائزة هولندا الكبرى "إنه أفضل من جميع النواحي، يقود بشكل أفضل، ويرتكب أخطاء أقل، ولديه خبرة أكبر".

ويحتل حجار المركز التاسع في ترتيب السائقين برصيد 51 نقطة، في حين لا يزال فيرستابن ينافس على الاحتفاظ بلقبه للعام الخامس تواليا قبل جولتين من النهاية.