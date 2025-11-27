باريس : قاد المهاجم الهولندي دونييل مالن فريقه أستون فيلا الإنكليزي إلى مواصلة عروضه القوية في مباراة شهدت اعمال شغب في المدرّجات، بتسجيله هدفي الفوز على يونغ بويز السويسري 2 1 الخميس، في الجولة الخامسة من دور المجموعة الموحّدة لمسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" لكرة القدم.

وأوقف روما الإيطالي الانطلاقة المثالية لميتيلاند الدنماركي بفوزه عليه 2 1.

في المباراة الاولى في "فيلا بارك"، منح مالن فريقه تقدما مريحا قبل نهاية الشوط الاول بهدفين (27 و42)، قبل أن يقلّص الضيوف النتيجة في وقت متأخر عبر جويل مونتيرو (90).

ورفع فيلا الذي يمرّ في أفضل فتراته محليا وقاريا، رصيده الى 12 نقطة في المركز الثاني موقتا وبفارق الأهداف فقط عن ميتيلاند المتصدر، فيما تجمّد رصيد يونغ بويز عند ست نقاط في المركز السادس والعشرين.

وشهد اللقاء بعد هدف أستون فيلا الثاني اشتباكا بين مشجعي يونغ بويز والشرطة، قبل أن يتوجه قائد الفريق لوريس بينيتو نحو المدرجات مطالبا إياهم بالهدوء، حيث أسفرت هذه الأحداث إلى توقف المباراة لفترة وجيزة.

وعلى الملعب الأولمبي في العاصمة الإيطالية، مُني ميتيلاند بهزيمته الأولى في المسابقة القارية الرديفة على يد روما متصدر ترتيب الدوري الإيطالي.

سجّل الدولي المغربي نيل العيناوي وستيفان الشعراوي هدفي "الذئاب" في الدقيقتين 7 و83، قبل ان يقلّص البرازيلي باولينيو النتيجة للضيوف (86).

ورغم خسارته، بقي ميتيلاند في صدارة الترتيب برصيد 12 نقطة بفارق الأهداف عن أستون فيلا.

وحقّق سلتيك الاسكتلندي فوزا ثمينا على مضيفه فينورد الهولندي 3 1.

وتأخر سلتيك بهدف الياباني أياسي اويدا (11) قبل أن يرد بثلاثية عبر كل من الكوري الجنوبي هيون جون يانغ (31)، الياباني ريو هاتاتي (43) والسويدي بينجامين نيغرين (82).

وأصبح في رصيد سلتيك سبع نقاط، في حين واصل فينورد معاناته مع انتصار يتيم في خمس مباريات.

وفي النتائج الاخرى، فاز بورتو البرتغالي على نيس الفرنسي 3 0، ولودوغوريتس البلغاري على سلتا فيغو الاسباني 3 2، وليل الفرنسي على دينامو زغرب الكرواتي 4 0.