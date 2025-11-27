لوزان (سويسرا) : ستغيب البطلة الأولمبية في سباق التعرج سوبر طويل السويسري لارا غوت بهرامي، عن الأولمبياد الشتوي المقبل، بسبب إصابة خطيرة بركبتها، بحسب ما أعلن اتحاد بلادها الخميس.

وتعرضت غوت بهرامي لقطع في الرباط الصليبي لركبتها، خلال تمارينها الأسبوع الماضي في الولايات المتحدة، لكنها تركت الباب مفتوحا حول إمكانية عودتها بعد تعافيها المقدّر عدة أشهر.

وكانت ابنة الرابعة والثلاثين مرشحة قوية في ألعاب ميلانو كورتينا المقررة بين 6 و22 شباط/فبراير.

وقالت غوت بهرامي في بيان الاتحاد "كانت لدي فكرة مختلفة تماما للأشهر المقبلة وكنت اتطلع للموسم المقبل".

تابعت "لكن هدفي الآن بات التعافي من هذه الإصابة واستعادة قدراتي البدنية. عندها فقط سأدرك ما يخبئه المستقبل لي".

وتعرضت بهرامي التي أحرزت الذهب في ألعاب بكين قبل ثلاث سنوات، للإصابة في جبل كوبر في كولورادو الخميس الماضي، بعد أن اصطدمت يدها بحاجز على المضمار قبل أن تتدحرج على الثلج.

وحلت غوت بهرامي المولودة لأم إيطالية ثانية في كأس العالم الموسم الماضي وراء الإيطالي فريديريكا برينيوني.

وتعاني برينيوني بدورها للمشاركة في الأولمبياد، بعد أن تعرضت لكسر مزدوج لقصبة الساق اليسرى والشظية في نيسان/أبريل ولم تعد من بعدها للمضمار.

وكانت غوت بهرامي تحمل آمالا كبيرة في كورتينا حيث ضمنت لقبين عالميين في 2021، في التعرج والتعرج السوبر، بالإضافة إلى أربعة انتصارات في كأس العالم.