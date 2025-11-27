ليفربول : قاد البديل المهاجم المغربي صهيب دريوش فريقه أيندهوفن الهولندي الى تعميق جراح مضيفه ليفربول الإنكليزي بمساهمته بثنائية في الفوز عليه 4 1 الأربعاء على ملعب "أنفيلد" في ليفربول في الجولة الخامسة من مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وسجل دريوش ثنائيته في الدقيقتين 73 و90+1 بعدما دخل في الدقيقة 69 بدلا من المصاب الدولي الكرواتي إيفان بيريتشيتش الذي افتتح التسجيل (6 من ركلة جزاء). وأضاف غوس تيل الهدف الثاني للضيوف (56)، فيما سجل المجري دومينيك سوبوسلاي (16) هدف ليفربول.

وهو الفوز الثاني لأيندهوفن في المسابقة هذا الموسم مقابل خسارة واحدة وتعادلين فارتقى الى المركز الرابع عشر برصيد ثماني نقاط، فيما مني ليفربول بخسارته الثانية عقب الاولى امام مضيفه غلطة سراي التركي (0 1) فتجمد رصيده عند تسع نقاط وتراجع الى المركز الثاني عشر.

وهي الحسارة المذلة الثانية تواليا لليفربول على أرضه بعد سقوطه الساحق امام ضيفه نوتنغهام فوريست (0 3) في الدوري السبت.

ويحل ليفربول ضيفا على إنتر الإيطالي ومرسيليا الفرنسي في الجولتين السادسة والسابعة، قبل أن يختم دور المجموعة الموحدة على ارضه امام قره باغ الاذربيجاني.

وحصل أيندهوفن على ركلة جزاء مبكرة اثر لمسة يد على القائد الدولي الهولندي فيرجيل فان دايك اثر ركلة ركنية فانبرى لها بريتشيتش على يسار الحارس الدولي الجورجي جورجي مامارداشفيلي (6).

ونجح سوبوسلاي في إدراك التعادل بعد 10 دقائق عندما استغل كرة مرتدة من الحارس التشيكي ماتي كوفار اثر تسديدة قوية زاحفة للهولندي كودي خاكبو من مسافة قريبة تابعها الدولي المجري بيمناه داخل المرمى الخالي (16).

وكاد المهاجم الدولي الفرنسي أوغو إيتيكيتيه يفعلها عندما توغل داخل المنطقة متلاعبا بدفاع الضيوف قبل ان يسدد كرة قوية افلتت من يدي الحارس كوفار وتحولت الى ركنية (30) حرمت العارضة على إثرها فان دايك من هدف بردها رأسيته من مسافة قريبة (30).

وسدد إيتيكيتيه كرة قوية من داخل المنطقة أبعدها الحارس كوفار (36).

ورجح لاعب الوسط تيل كفة الضيوف مجددا مطلع الشوط الثاني اثر تمريرة من المدافع البرازيلي ماورو جونيور (56).

وتلقى ليفربول ضربة موجعة بإصابة إيكيتيكيه فدخل مكانه الدولي السويدي ألكسندر أيزاك (61).

وأنقذ الحارس مرماه من هدف التعادل بابعاده تسديدة قوية لسوبوسلاي من خارج المنطقة (64).

ووجه دريوش، بديل بيريتشيتش المصاب، الضربة القاضية لليفربول بتسجيله الهدف الثالث عندما استغل كرة مرتدة من القائم الايمن اثر تسديدة للبديل الآخر الاميركي ريكاردو بيبي فتابعها داخل المرمى الخالي (73).