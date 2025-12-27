باريس (فرنسا) : تستعد المصنفة الأولى عالميا في التنس أرينا سابالينكا والأسترالي المثير للجدل نيك كيريوس لمواجهة استعراضية الأحد في دبي، أطلق عليها منظموها اسم "معركة الجنسين"، لكنها تختلف تماماً عن المواجهة التاريخية التي جمعت بيلي جين كينغ وبوبي ريغز عام 1973.

وقالت "بي جيه كيه" (82 عاما) في مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، الناقلة للمباراة "الأمر ليس نفسه".

وأضافت المصنفة أولى عالميا سابقا "في 1973 كان عليّ أن أهزمه (ريغز) من أجل التغيير المجتمعي"، إذ كان اتحاد اللاعبات المحترفات في بداياته ويسعى لإثبات شرعيته، فيما كانت الجوائز المالية المخصصة للنساء أقل بكثير من تلك الممنوحة للرجال.

وأوضحت الأميركية التي تغلبت على مواطنها ريغز، المصنف الأول عالمياً سابقاً والمعتزل حينها بعمر 55 عاماً، بنتيجة 6 4، 6 3، 6 3 في هيوستن أمام 30 ألف متفرج وعشرات الملايين من المشاهدين: "كانت مباراة سياسية جداً (…) وهذا ليس الحال الآن".

أما الأحد، فالأمر يتعلق بـ"المرح" ووضع كيريوس "في موقف غير مريح"، بحسب ما قالت سابالينكا مطلع كانون الأول/ديسمبر، وهي التي جمعت أكثر من 15 مليون دولار من الجوائز المالية في 2025 وفق رابطة اللاعبات المحترفات.

من جانبه، أكد كيريوس في حديث مع الإعلامي البريطاني بيرس مورغان في 9 كانون الأول/ديسمبر: "أريد أن يشاهد المزيد من الناس رياضة التنس"، مشدداً على أنه يسعى إلى "تقديم عرض ممتع" مع "القليل من المرح" أيضاً.

عانى كيريوس، وصيف بطل ويمبلدون 2022 والمصنف 13 عالمياً سابقاً، في السنوات الأخيرة من إصابات متكررة جعلته يتراجع إلى المركز 671 عالمياً، ولم يخض سوى ست مباريات رسمية على مدار ثلاثة مواسم.

وقالت سابالينكا، الفائزة بأربعة ألقاب كبرى: "لم يلعب نيك منذ فترة، لذا فهذا بداية جيدة له. أما أنا، فأستعد لمواجهة لاعب صاحب إرسال قوي، يمكنه أن يجعلك تفقد أعصابك بانفعالاته، لكن أيضاً بلمحات عبقرية".

قواعد معدلة

في المقابل، أبدت الأسترالية رينيه ستوبس، المتخصصة السابقة في الزوجي، شكوكها في تشرين الثاني/نوفمبر عبر مدونتها الصوتية، متسائلة: "ما الذي يمكن أن يجنيه التنس النسائي من هذه المباراة؟"، معتبرة أن كيريوس "سيفوز بسهولة كبيرة إلا إذا كان مصاباً بشدة وغير قادر على الركض".

وأضافت المصنفة الأولى عالمياً سابقاً في الزوجي، الفائزة بأربعة ألقاب كبرى مطلع الألفية، أن السبب الوحيد لإقامة المباراة هو أن وكالة "إيفولف" التي تدير مصالح كيريوس وسابالينكا "تسعى لجني بعض المال".

ولتقليص الفوارق، ستقام المباراة بنظام الفوز بمجموعتين، مع تعديل القواعد بحيث يملك كل لاعب إرسالاً واحداً فقط، فيما سيكون نصف الملعب الخاص بسابالينكا أصغر بنسبة 9% من نصف الملعب الخاص بمنافسها.

تابعت النجمة البيلاروسية "لو لعبنا على ملعب كامل وبالقواعد المعتادة، سيكون من الصعب جداً أن أتنافس مع الرجال".

موغوروسا: "كان يمكن لفتى ناشئ أن يهزمني"

وفي سياق النقاش حول الافوارق بين الرجال والنساء، قالت الإسبانية غاربيني موغوروسا، المصنفة الأولى عالمياً سابقاً وبطلة رولان غاروس وويمبلدون، في حديث لإذاعة "كوبي": "لاعب يحتل المركز الألف عالمياً، أو حتى بلا تصنيف، يمكن أن يكون أفضل بكثير من لاعبة ضمن العشر الأوائل في رابطة اللاعبات المحترفات".