لندن : فض أرسنال الإنكليزي شراكة الصدارة مع ضيفه بايرن ميونيخ الألماني عندما ألحق به الخسارة الأولى هذا الموسم في مختلف المسابقات بإكرام وفادته 3 1 الأربعاء على ملعب الإمارات في لندن في الجولة الخامسة من دور المجموعة الموحدة لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وتناوب على تسجيل أهداف الـ"غانرز" الهولندي يوريين تمبر (22) والبديلان نونو مادويكي (69) والبرازيلي غابريال مارتينيلي (76)، فيما سجّل لبايرن نجمه الشاب لينارت كارل ابن السابعة عشر ربيعا (32).

وواصل الفريق اللندني بدايته المثالية في المسابقة وحقق فوزه الخامس تواليا معززا صدارته برصيد 15 نقطة بفارق ثلاث نقاط امام بايرن ميونيخ وشريكهما السابق إنتر ميلان وصيف بطل الموسم الماضي والذي مني بخسارته الاولى ايضا بسقوطه امام مضيفه أتلتيكو مدريد الاسباني 1 2.

كما عزز فريق المدرب الإسباني ميكل أرتيتا سلسلة مبارياته بلا هزيمة في مختلف المسابقات إلى 16، فيما تلقى العملاق البافاري خسارته الأولى في 19 مباراة في مختلف المسابقات هذا الموسم (17 انتصارا وتعادل واحد).

وأجرى المدرب البلجيكي لبايرن فنسان كومباني تبديلا واحدا قسريا، بعد طرد الكولومبي لويس دياس لتدخله العنيف على المغربي أشرف حكيمي خلال المواجهة القارية الأخيرة التي فاز بها على باريس سان جرمان الفرنسي حامل اللقب 2 1 في باريس، فزجّ بالشاب كارل.

في المقابل، أجرى أرتيتا تبديلين في تشكيلته وكلاهما في الدفاع بإشراك مواطنه كريستيان موسكيرا ومايلز لويس سكيلي مكان الإكوادوري بييرو هينكابي والإيطالي ريكاردو كالافيوري.

وشهد اللقاء عودة القائد النروجي مارتن أوديغار الى دكة بدلاء النادي الإنكليزي قبل ان يدفع به في الشوط الثاني مكان إيبيريتشي إيزي.

وجاء اللقاء حذرا من الفريقين في بدايته، مع أفضلية بسيطة لأصحاب الأرض الذين بادروا إلى تهديد مرمى بايرن، بعد فرصة صريحة للبلجيكي لياندرو تروسار عندما حاول تسديد الكرة فوق الحارس المخضرم مانويل نوير المتقدم، لكن دفاعه صد متابعة بوكايو ساكا (8).

وترجم النادي اللندني تفوّقه بافتتاح التسجيل عندما ارتقى تيمبر عاليا ليتابع برأسه كرة في الشباك إثر ركلة ركنية نفذها ساكا (22).

وأهدر أرسنال فرصة ثمينة للتعزيز بتسديدة من إيزي في الزاوية البعيدة، لكن الكرة مرت بجوار القائم الأيسر لنوير (31).

وردّ بايرن معادلا النتيجة بعد لحظات عندما مرّر يوزوا كيميش كرة طويلة رائعة هيأها سيرج غنابري بإتقان الى الشاب كارل الذي تابعها داخل الشباك (32).

وكاد العملاق البافاري يوجه ضربة كبيرة لأصحاب الأرض عندما حصل الكرواتي جوزيب ستانيسيتش على كرة وسط مساحات كبيرة فتقدم بها قبل أن يسددها برعونة (36).

واضطر ارتيتا الى إجراء تبديل مبكر بعد تعرّض تروسار للإصابة فدفع بمادويكي مكانه (38).

واستهل أرسنال الشوط الثاني ضاغطا لكن تسديدة ساكا مرّت فوق المرمى (48).

وتابع أصحاب الأرض تفوقهم مع تراجع وتيرة الماكينات البافارية، وسجّل مادويكي هدفه الأول على الاطلاق بقميص أرسنال بعد هجمة جماعية رائعة إثر خطأ في التمرير من الفرنسي دايو أوباميكانو، استغلها ديكلان رايس ومرر الى إيزي الذي هيأها بدوره لكالافيوري قبل أن يحولها الاخير عرضية قوية تابعها مادويكي في الشباك (69).