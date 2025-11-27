ميامي : قاد الكندي شاي غلجيوس ألكسندر، أفضل لاعب في الدوري الأميركي لمحترفي كرة السلة، فريقه أوكلاهوما سيتي ثاندر إلى الفوز العاشر تواليا الأربعاء رغم معاناته من المرض، مسجلا 40 نقطة، فيما توقفت سلسلة انتصارات ديترويت بيستونز عند 13 مباراة.

أضاف غلجيوس ألكسندر، الذي حام الشك حول مشاركته حتى وقت المباراة بسبب المرض، ست متابعات وست تمريرات حاسمة، ليصبح حامل اللقب أوكلاهوما سيتي أحد خمسة فرق فقط في تاريخ الدوري تبدأ الموسم بسجل 18 1 أو أفضل، بعد تغلبه على مينيسوتا 113 105.

وقال غلجيوس ألكسندر "نأخذ الأمور يوما بيوم، وتحديا بتحد. مهما كان الأمر، نجد طريقة للخروج منتصرين، وأنا معجب بقدرة هذه المجموعة على القيام بذلك".

وخاض أنتوني إدواردز مواجهة مثيرة مع غلجيوس ألكسندر، حيث اكتفى "أنت مان" بـ31 نقطة في الخسارة.

وسجل إدواردز ثلاثية قبل دقيقة من النهاية ليقلص الفارق إلى 105 104، لكن شيت هولمغرين رد بثلاثية، ثم أضاف غلجيوس ألكسندر ثلاث رميات حرة في الثواني الأخيرة ليؤمن الفوز.

وأضاف غلجيوس ألكسندر "سيطرنا على المباراة في البداية لكننا كنا نعلم أنهم سيقاتلون. الأمر تطلب منا صنع الفارق في الجهتين في اللحظات الحاسمة، وإيجاد طريقة للخروج بفوز، وقد فعلنا ذلك".

وعن حالته الصحية، قال النجم الكندي إنه يتطلع إلى استعادة نشاطه في العطلة "أنا بخير، لكنني متعب. غدا عيد الشكر، سأتناول الكثير من الطعام وأعزز طاقتي وسأكون بخير".

وبقي أوكلاهوما سيتي بلا هزيمة على أرضه، رافعا رصيده إلى 3 0 في المجموعة الغربية لكأس أن بي ايه، ويمكنه إكمال العلامة الكاملة بفوز على فينيكس الجمعة.

أما بيستونز، فتوقفت سلسلة انتصاراته في بوسطن، حيث أضاع كايد كانينغهام رمية حرة حاسمة في الثواني الأخيرة، ليخسر فريقه 117 114.

وسجل جايلن براون 33 نقطة مع 10 متابعات، وأضاف ديريك وايت 27 نقطة، بينها 25 في الشوط الثاني، ليحسن بوسطن سجله إلى 10 8 عشية عيد الشكر في الولايات المتحدة.

وقال وايت "هذا يوجه رسالة قوية. الأمر ممتع. يمكننا الاستمتاع بعيد الشكر ثم لدينا تحد جديد".