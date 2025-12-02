لندن : قال المدرب الإسباني لأرسنال ميكل أرتيتا إن عمق تشكيلة متصدر الدوري الإنكليزي لكرة القدم، يساعد على التعامل مع أسوأ موجة إصابات يواجهها الفريق، وذلك قبل مباراة الأربعاء ضد برنتفورد ضمن المرحلة الرابعة عشرة.

وعاد مؤخراً كل من البرازيلي غابريال جيزوس، السويدي فيكتور يوكيريس، نوني مادويكي، البرازيلي غابرييل مارتينيلي والنروجي مارتن أوديغارد من الإصابة، لكن المدافع غابريال ماغالهايس والمهاجم الألماني كاي هافرتس سيغيبان لأسابيع إضافية.

ويظل الجناح البلجيكي لياندرو تروسار والمدافع الفرنسي وليام صليبا محل شك أمام برنتفورد، لكن أرتيتا قال الثلاثاء إنه يتوقع عودتهما "خلال أيام".

وكان أرسنال عانى بشدة من الإصابات الموسم الماضي، حيث أُرجع فشله في منافسة ليفربول على لقب الدوري إلى نقص الخيارات الهجومية.

وقال أرتيتا للصحافيين "هذا الموسم كان الأسوأ في بعض الجوانب، خصوصا في خط الهجوم، والآن ما يحصل في خط الدفاع".

وأضاف "لكننا تعلمنا وتمكنّا من تشكيل فريق أكثر موثوقية ويملك خيارات أكبر. تعلمنا من الماضي أيضاً أنه يجب استخدام اللاعبين في مراكز مختلفة وأن يكونوا قادرين على أداء أدوار متنوعة إذا أردنا المنافسة على هذا المستوى، ومثال ميكل (ميرينو) هو الأفضل ربما".

وكان لاعب الوسط الإسباني، القادم من ريال سوسييداد عام 2024، استُخدم كثيراً كمهاجم الموسم الماضي وسجل تسعة أهداف في مختلف المسابقات.

وخلال فترة الانتقالات الصيفية، أجرى أرسنال تعزيزات كبيرة بضم الإسباني مارتن سوبيمندي، الدنماركي كريستيان نورغارد، الإسباني كريستيان موسكيرا، إيبريتشي إيزي، مادويكي ويوكيريس.

إضافات منحت أرتيتا خيارات أوسع وفتحت للفريق فارق خمس نقاط في الصدارة أمام مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني.

وغاب صليبا عن التعادل 1 1 أمام تشلسي الأحد بعد تعرضه لكدمة في التدريبات.

وقال أرتيتا "تعرض لإصابة طفيفة، لذا أعتقد أن الأمر مسألة أيام، فلنرَ إن كان سيتمكن من المشاركة غدا (أمام برينتفورد)".