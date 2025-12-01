إيلاف من الدوحة: بادر الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع بالتواصل مع نجوم منتخب سوريا لكرة القدم بعد فوزهم المهم على منتخب تونس اليوم (الإثنين) بهدف نظيف في بطولة كأس العرب المقامة في الدوحة.

السيد الرئيس أحمد الشرع يهاتف بعثة المنتخب في بطولة كأس العرب بعد فوزه على تونس بهدف دون رد.#أحمد_الشرع pic.twitter.com/TnrXjrPFqM — أحمد الشرع (Unofficial) (@SharaaPresident) December 1, 2025

وهنأ الشرع لاعبي منتخب بلاده، بعد فوزهم على منتخب تونس ضمن بطولة كأس العرب 2025، المقامة في قطر، وكان منتخب "نسور قاسيون" تغلّب على منتخب "نسور قرطاج" بهدف سجله اللاعب عمر خربين من ركلة ثابتة، على أرض استاد أحمد بن علي، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات.

وجاءت تهنئة الشرع للاعبين عبر اتصال هاتفي، إذ قال مخاطباً إياهم: "والنعم منكم، رفعتوا رأسنا، ما أجمل هذا الهدف (الذي سُجِل في المباراة)، هدف جميل، أسعدتم جميع السوريين، السوريون الآن أفراحهم كثيرة، هم بحاجة لكثير من النشاطات لتعويضهم عما تمت خسارته خلال الـ14 سنة الماضية، كل خطوة منكم تسعد الجمهور السوري، لذا ليكون لكم دوراً في إسعاد الجماهير السورية".

وأضاف: "أنتم فقط قدموا كل ما لديكم وسوف نصل إلى كأس العالم (خلال السنوات المقبلة)، سوف نعمل على صيانة المنشآت الرياضية، سنهتم لذلك، لكن نريد أن يكون لسوريا اسم قوي".

وخاطب أحمد الشرع مدرب منتخب سوريا، خوسيه لانا، قائلاً: "نحن نشكرك كثيراً، أتمنى لك الاستمرار في النجاح حتّى تصل بالفريق إلى كأس العالم إن شاء الله".

وتعهد الشرع بالعمل على اصلاح الملاعب والبنية التحتية الرياضية في المرحلة المقبلة، مؤكداً أنه مهتم بهذا الملف.

وجاء رد عمر خريبين صاحب هدف الفوز لسوريا على تونس، ليؤكد على أن كرة القدم مصدر فرحة للسوريين، وأن المنتخب السوري سوف يبذل قصارى جهده للاستمرار في طريق الانتصارات من أجل نثر السعادة في كافة ربوع الوطن.

ويتصدر منتخب "نسور قاسيون" سلم ترتيب المجموعة الأولى برصيد 3 نقاط، على أن يواجه منتخب قطر في الجولة الثانية.

