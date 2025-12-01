روما : خسر يوفنتوس خدمات مهاجمه الصربي دوشان فلاهوفيتش من شهرين إلى ثلاثة أشهر نتيجة إصابته في العضلة المقربة خلال مباراة الدوري الإيطالي لكرة القدم ضد كالياري السبت، وفق التقديرات الصادرة عن الصحافة الإيطالية الاثنين.

وقال يوفنتوس في بيان مقتضب "أظهرت الفحوصات وجود إصابة عالية الدرجة في منطقة الاتصال بين العضلة والوتر في العضلة المقربة الطويلة اليسرى".

وأضاف النادي الأكثر تتويجا في تاريخ الكرة الإيطالية "ستكون هناك حاجة إلى استشارات طبية إضافية لتحديد أفضل السبل العلاجية"، من دون أن يحدد مدة غيابه.

ووفقا لصحيفة "لا غازيتا ديلو سبورت" الرياضية، قد تصل فترة غيابه إلى ثلاثة أشهر، فيما أشارت قناة "سكاي سبورت" الإيطالية إلى احتمال عودته للملاعب في شباط/فبراير 2026.

وتعرض فلاهوفيتش للإصابة في الدقيقة 31 أثناء تسديده نحو المرمى خلال مباراة المرحلة الثالثة عشرة أمام كالياري (2 1)، حيث نهض مباشرة وأشار إلى الطاقم الطبي بضرورة استبداله.

وسجل ابن الـ25 عاما ستة أهداف هذا الموسم، ثلاثة منها في الدوري ومثلها في دوري أبطال أوروبا، واستعاد منذ آب/أغسطس مركزه الأساسي الذي فقده الموسم الماضي (عشرة أهداف في الدوري).